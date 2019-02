EU afea a Podem Xirivella no tener interés por confluir en las elecciones

El Consell Polític de Esquerra Unida de Xirivella mantiene la hoja de ruta aprobada de concurrir con Podemos a las elecciones generales, autonómicas y municipales de las próximas semanas. Así lo ha manifestado la formación después de que una parte del círculo de Podemos de Xirivella haya abandonado el partido tras el resultado de las primarias, en las que precisamente el bloque perdedor era el que llevaba las negociaciones con EU para la concurrencia conjunta.

Desde EU recurdan que el pasado 26 de octubre, remitieron una carta al círculo de Podemos de Xirivella "con el fin de explorar posibles fórmulas de participación y colaboración política". Una vez se había decidido por parte de las dos direcciones concurrir en listas electorales unitarias, desde Esquerra Unida plantearon la petición de reunión y que la decisión se tomara lo antes posible para evitar así improvisaciones y propuestas de última hora.

Tras una primera reunión, celebrada el pasado 21 de noviembre, donde ambas organizaciones mostraron sintonía, se emplazaron a otro encuentro el día 21 de diciembre. El segundo encuentro no supuso avance alguno, dicen desde EU, ya que los representantes de Podem-Xirivella "nos dijeron que hasta que ellos no celebrasen sus primarias, no podíamos avanzar en ninguna dirección".

Ahora, tras la dimisión en bloque de buena parte del círculo de podemos, la más proclive al pacto o a la colaboración política con Esquerra Unida, "no tenemos interlocución alguna con esta organización política. Lo que sí sabemos con certeza es que vamos juntos en las próximas y adelantadas elecciones generales (28 de abril) y en las ya previstas elecciones autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo".

Por ello, preguntan ¿quién va a entender que vayamos juntos en todas las convocatorias electorales a excepción del ámbito local? Desde Esquerra Unida mantiene su idea de pacto, "pero no parece que el grupo que se ha hecho con el control de Podem-Xirivella tenga mucho interés en tender puentes. Nos llamó la atención que en la segunda reunión mantenida, no asistiese ningún miembro del actual grupo dirigente.

Efectivamente, podemos seguir de error en error, pero no parece que esta sea la actitud responsable para garantizar un gobierno de progreso en Xirivella o, si se quiere, evitar que la derecha más rancia y radical se haga con el gobierno".

"Qué duda cabe que nuestra opción es sumar y si fuera posible multiplicar, pero que a nadie le quepa la menor duda de que nuestro colectivo está preparado para presentar una lista propia y poner en valor nuestro trabajo político en el pueblo. No obstante, nos ha parecido oportuno llamar la atención a quiénes corresponda para provocar una reflexión profunda y una reacción política superadora de miserias humanas, vetos, sectarismos, purgas, divisiones y demás vicios que la izquierda social y política lleva arrastrando desde hace muchos años. En nuestra mano está avanzar en propuestas nítidamente de izquierdas o allanar el camino a quiénes pretenden hacernos retroceder en derechos y libertades", afirman.