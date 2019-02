El técnico dice que la adjudicada era las más barata

El funcionario municipal investigado afirmó que no recibió indicación alguna para escoger a la empresa que finalmente resultó adjudicataria, aunque cabe recordar que de las tres ofertas que se requirieron, una se retiró y la otra superaba el tope exigido de 17.900 euros. El técnico detalló que el citado contrato incluía la producción y el alquiler de la infraestructura, pero no supo concretar, según la acusación particular, por qué se incluyó dentro del mismo lote el montaje de una carpa, con un coste de 6.000 euros, y que provocaba que se superara el contrato menor.