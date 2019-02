Compromís per Paterna continúa reivindicando la cesión de los cuarteles

Desde Compromís per Paterna ya hace dos legislaturas que estamos exigiendo al gobierno central que nos cedan los terrenos militares sin que en Madrid escuchen estas peticiones, más allá de pequeñas concesiones que puedan realizar de unos cuántos metros cuadrados que no solucionan los problemas de espacio de los paterneros y las paterneras.

El pueblo de Paterna tiene un déficit estructural de suelo dotacional en el centro del Municipio que no permite ampliar las infraestructuras públicas municipales debido al estrangulamiento que sufre por los cuarteles militares.

En Compromís per Paterna ya estamos hartos que según el partido político que gobierne en España se pueden hacer pequeñas concesiones publicitarias, unas concesiones que lo único que persiguen es el rédito electoral del Alcalde de turno o del partido "amiguito".

"Es un tema políticamente transversal y que todos los partidos tenemos que exigir juntos ante Madrid, Los cuarteles militares en su totalidad tienen que desaparecer de nuestro municipio y que esos terrenos sean disfrutados por los paterneros y paterneras", ha manifestado el portavoz municipal de la coalición, Juanma Ramón.

Por eso, desde Compromís per Paterna hemos vuelto a preguntar a través de nuestro grupo parlamentario del Congreso sobre cómo van las negociaciones con el Ministerio de defensa para que se lleven los cuarteles militares a otro lugar más apropiado." los vecinos y vecinas de Campamento llevan años reclamando la cesión de los terrenos de los cuarteles para conseguir entre otras cosas, zonas verdes, instalaciones deportivas, hogar de jubilados, etc. Unas infraestructuras que, en estos momentos, no están siendo aprovechadas por Defensa y que los habitantes tanto de Campamento como del resto de Paterna sí que necesitan", aseguran fuentes de la coalición.

Para Juanma Ramón "es ridículo que nos toque preguntar en Madrid porque el Sr. Sagredo no informa de nada en el pleno municipal, ni a las asociaciones de vecinos, ni a nadie, de cómo van esas negociaciones, ni siquiera si se están produciendo. Estamos seguros que cualquier día el alcalde nos sorprenderá con un acto "por todo lo alto" anunciando cualquier acuerdo y más ahora que se acerca la campaña electoral. Nos gustaría que antes de que nos enteremos por la prensa de cómo van las negociaciones el señor alcalde informe aunque sea a los vecinos".