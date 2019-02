Lola Índigo anuncia que actuará en las paellas de Moncada

El fantasma de que las paellas universitarias vuelvan a a celebrarse en Moncada el próximo 12 de abril ha vuelto a aparecer. La causante de esta resurrección ha sido la cantante Lola Índigo, nombre artístico de Mimi, exconcursante de Operación Triunfo, quien ha anunciado los conciertos de su giray en ella aparece que actuará "el 12 de abril en Moncada, Valencia-Festival de paellas". No es la única pista que lleva a pensar que el solar situado junto al cementerio de Moncada será de nuevo el escenario elegido. Desde el pasado mes de noviembre la organización, a través de su página web, tiene a la venta las entradas y a la hora de comprarlas también te indica que se realizarán el 12 de abril de Moncada. La entradas más caras, ya llevan meses agotadas.

La organización, sin e,mbargo, se escuda en requisitos legales. "Todavía no tenemos ubicación, seguimos en negociación coon varias ubicaciones. Como ya dijimos en su día, a la hora de poner a la venta las entradas on line nos obligan legalmente a poner una ubicación y hemos puesto la del año pasado, eso no significa que sean ahí", explican, aunque tampoco desmienten que vuelvan a realizarse en Moncada, de hecho ya elpasaodmes de noviembre afirmaron que sí habían tenido contacto con los propietarios del solar donde se ubicaron las paellas en 2018 "y todo sigue igual que en novimbre", remarcan. Las mismas fuentes también aseguran que de momento "confirmamos que Lola Índigo actuará en el festival, sea donde sea, vamos cerrando el cartel de actuaciones y lo vamos anunciando".

Sin embargo, el cartel de Lola Índigo ya va circulando por redes sociales haciéndose eco de su actuación en Moncada y de nuevo se ha desatado la polémica porque la celebración de este evento no solo causó una crisis de gobierno que acabó con la salida de Guanyem Montcada y Acord Ciutadà del tripartito, sino que actualmente la celebración de este festival está en los juzgados después de que la Fiscalía denunciara a la actual alcaldesa, Amparo Ots por presunta prevaricaicón al permitir el macrofestival a pesar de que la empresa no había solicitado y obtenido la preceptiva licencia municipal para la venta de bebidas alcohólicas, ni la correspondiente licencia municipal para el movimiento de tierras. De hecho, Orts declaró ante el juez el pasado 23 de enero, en una causa en la que también se personó el PP de Moncada.