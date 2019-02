Compromís pide al Consell que anule los procesos judiciales por ocupaciones en la Coma

Compromís per Paterna ha recibido la noticia de que desde la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA) se continúan enviando citaciones judiciales para el desahucio de vecinos en situación de vulnerabilidad del barrio.

Después de que se produjera la manifestación de las vecinas de la Coma ante el Palau de Presidencia de la Generalitat, el presidente Ximo Puig adquirió el compromiso de que no se desahuciaría a ningún vecino del barrio sin que su caso fuera analizado por la Mesa técnica de trabajo, formada por el EVHa y el área de inclusión social municipal, y que se creó durante la estancia de Compromís per Paterna en el gobierno municipal del municipio. Para llevar a cabo esta tarea se acordó con Puig que se redactaría un protocolo de actuaciones conjuntamente con las mujeres de la Coma.

"Hoy en día ni se ha redactado el protocolo, ni se ha reunido la mesa de trabajo, ni se ha convocado la comisión mixta para tratar el tema, y lo que es peor, las vecinas de la Coma continúan amenazadas por la posibilidad de ser desahuciadas de sus viviendas sin tener una solución de vivienda para sus familias", critica la formación.

"Continúan llegando las citaciones judiciales a las vecinas del Barrio que tienen que ir contra reloj pidiendo atención al personal del ayuntamiento para solucionar un problema que se podría evitar si desde el ayuntamiento de Paterna se volviera a coger la responsabilidad de intervenir en las situaciones que vaya detectando la Consellería", ha manifestado el portavoz municipal de la coalición Juanma Ramón.

"Como ya acordamos, mientras dirigíamos el área de Inclusión Social, desde el EVHA y desde la consellería no tendrían que emitir ninguna resolución judicial de desahucio mientras esas familias no hayan pasado por todo el proceso de inclusión social que garantice una alternativa de vivienda. No tiene sentido que la administración esté recurriendo a los juzgados para desahuciar a familias en riesgo de exclusión a las que tiene la obligación de garantizarle una vivienda", ha indicado Juanma Ramón.

"Pedimos al Partido Socialista, que dirige tanto el EVHA como la conselleria competente, que baje al barrio desde sus despachos y que compruebe la situación real de las vecinas. No puede tratar a las vecinas del barrio como simples arrendatarias de vivienda sino como personas en una situación de vulnerabilidad extrema. No pueden continuar desahuciando a la gente del barrio sin ninguna intervención del área de inclusión social", han argumentado fuentes de Compromís.

"El EVHa no puede meter a todas las familias en el mismo saco, ni recurrir a los juzgados de manera indiscriminada, ni excluir a personas de las listas de demandantes por el simple hecho de ocupar una vivienda. Es necesario un diagnóstico de la situación y conocer las causas por parte de los profesionales de inclusión social, así como de una coordinación efectiva para que el EVHa pueda encontrar alternativas de vivienda a las personas más vulnerables", ha concluido Juanma Ramón.