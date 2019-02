El PP critica el "caos" en el acceso a un colegio por la obra del carril bici

El Partido Popular de Paiporta ha denunciado que la comunidad escolar del CEIP Jaume I está padeciendo esta semana "una desagradable situación" por el cierre de casi todos los accesos al centro a causa de las obras "creando un caos de circulación y de acceso que podría haberse evitado con mayor previsión por parte del consistorio".

Los populares exlican que el CEIP Jaume I es el centro escolar más alejado del casco urbano por lo que las familias utilizan el vehículo privado, reuniéndose en torno a 200 coches cada mañana para dejar a los más de 450 alumnos del centro. "Esta semana se han juntado las obras del carril bici y el cierre del acceso por la pinada contigua por la procesionaria. Entre ambas cosas se ha producido un embudo de tráfico, sin presencia de la policía para regularlo, con el consiguiente atasco, con niños andando por la carretera y coches en dirección contraria", critica el PP.

El portavoz Vicente Ibor considera que "se debería haber estudiado la viabilidad del carril bici antes de comenzar las obras" ya que "no es operativo que se estreche la vía de acceso al colegio, hasta el extremo de que no se puedan cruzar dos coches en algún punto concreto del recorrido". Además, Ibor ha llamado la atención de la actuación en la pinada anexa al colegio, que sirve también de acceso peatonal, ya que "no es la primera vez en esta legislatura que se debe cerrar al paso de personas por la presencia de procesionaria, lo que evidencia una falta de previsión del gobierno de Paiporta".

Sobre el carril bici, Ibor ha asegurado que "hay que fomentar la movilidad sostenible, pero en algunos lugares como el paso inferior sobre las vías del metro ha supuesto reducir una tercera parte el ancho de una acera convirtiéndose esta acción puntual en una chapuza, creándose en algún punto el paso justo para una persona".

Desde el Partido Popular se ha criticado que no se haya escogido unas fechas no lectivas para las obras del carril bici junto al centro escolar para no generar molestias en los accesos. Vicente Ibor ha asegurado que la alcaldesa, Isabel Martín, "tiene prisa ahora por ejecutar las obras que no ha hecho en cuatro años, y que se están convirtiendo en molestias innecesarias e incluso con riesgo".



Plan de movilidad

Por su parte, fuentes del gobierno local indican que este ramal del carril bici forma parte del Plan de Movilidad Sostenible que elaboró el ayuntamiento, confeccionado de forma participativa "especialmente con las AMPA y los colegios". Además, el ejecutivo defiende que la sociedad actual demanda fórmulas más sostenibles de desplazamientos y que cualquier obra supone modificaciones puntuales de ñla ordenación del tráfico mientras dure. Además, el gobierno local indica que la Policía Local ha hecho seguimiento y control del acceso al colegio todos los días.