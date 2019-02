Francesc Carbonell no seguirá en Torrent tras ocho años de concejal

El concejal de Bienestar Social de Torrent, Francesc Carbonell, ha anunciado esta mañana que no repetirá en las listas del PSOE en las próximas lecciones municipales, abandonando el ayuntamiento tras ocho años como regidor. El socialista ha admitido el desgaste emocional por estar al frente de un departamento "muy afectivo". Carbonell acompañado del alcalde Jesús Ros, los concejales socialistas -excepto Encarna Lerma- y de miembros de su concejalía, ha indicado que "nadie intente rascar" posibles malas relaciones con sus compañeros.

El concejal ha explicado que tomó la decisión de no seguir en noviembre y la ha ido comunicado a los dirigentes en las últimas semanas y días. "Consideraba entonces que mi etapa ha acabado y lo mantento ahora. Es una concejalía muy afectiva y difícil en el día a día, donde la gente te traspasa los problemas y si quieres saber lo que pasa tienes que entrar hasta la cocina", ha firmado. El concejal socialista ha señalado que "ha sido el trabajo que más a gusto que hecho en mis 47 años de profesión" y "no volveré a hacer algo que me guste más y con más intesidad que esto". Tambien ha admitido que estar al frente de un departamento como Bienestar Social "comporta riesgos" y "un desgaste emocional elevado".

Carbonell, sin querer pasar facturas de ningún tipo ya que el "tiempo te coloca en lo bueno y en lo malo", ha recordado sus inicios en el consistorio y en su departamento. "Llegamos hace ocho años a una gran casa, pero complicada. Entonces pedíamos información y ahora la damos nosotros con antelación", ha dicho. El regidor ha indicado que ´se estreno en Bienestar Social "sin un duro para acabar el año" y "mis compañeros tuvieron que quitarse algunas partidas de sus presupuestos para poder ayudar a las personas de este pueblo".

El concejal no ha querido destacar un proyecto concreto de su gestión aunque ha resaltado la puesta en marcha del programa piloto de la tarjeta solidaria. "No es un éxito mío sino de toda la comisión. Y lo mejor es la satisfacción de que los usuarios nos comuniquen lo acertada que ha sido", ha puntualizado. Carbonell también ha revelado dos casos que le han marcado durante su gestión: el de una mujer que fallació cuatro meses después de que le presatarán ayuda a su familia y el de una pareja a la que no pudieron concederle una viviena pero que solicitó que el regidor les casara. "Quieras o no la implicación provoca un desgaste, pero tampoco puedes aislarte y dejar que el técnico lo solvente todo", ha admitido.

De cara al futuro, ha mostrado su intención de colaborar con el partido en lo que le pidan, ya sea en campaña o posteriormente, porque el PSOE "es un sentimiento que llevo dentro". En este sentido, ha insistido que "no hay discrepancias" con los compañeros, de hecho ha resaltado "que hemos hecho piña" y "somos un gobierno sin fisuras". Una vez pase el 26 de mayo, Carbonell ha dicho que "saldré a la calle a buscar empleo como cualquier otro vecino", ya que le restan tres años para la jubilación.

Por su parte, Jesús Ros ha agradecido la labor de Carbonell y sus iniciativas, aunque, en tono socarrón, le ha advertido de que "esto no es una despedida. Te quedan 86 días de trabajo todavía".

Una foto de familia, abrazos y besos con compañeros y con los integrantes de su departamento han servido de colofón a su trayectoria.