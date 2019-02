Laura Chulià repite como candidata del PP de Benetússer

El PP presentó ayer a Laura Chulià como candidata a la alcaldía de Benetússer. La que fue alcaldesa del año 2011 a 2015, escogió el Barri de l'estació para dar pistoletazo de salida a su compromiso firme de pisar todas las calles del pueblo, escuchando a todas las personas.

Chulià, quien durante la pasada legislatura impulsó importantes proyectos en el municipio que, como explicó ayer, han sufrido el "frenazo de cuatro años de gobierno de un tripartito que solo ha mirado por sus intereses políticos y personales, pero no por conseguir que el pueblo gane en calidad de vida y bienestar, no solo no hemos ganado sino que hemos perdido. No debemos conformarnos con quienes, desde la mayoría de los pactos, no han sido capaces aún de presentarnos un borrador de presupuesto municipal para 2019".

"Me presento desde la sensatez para recobrar aquel Benetússer poble per a viure con el que crecimos tantas generaciones, para que nuestros hijos, puedan crecer como nosotros, disfrutando de la sencillez y de su inocencia en las calles de nuestro pueblo", asegura.

María José Català, candidata a la alcaldía de Valencia del PP, fue quien avaló y presentó a la candidata popular para Benetússer en un acto celebrado la noche del martes. Català destacó la "alta preparación" de Laura y apostó por la "necesidad de volver a recuperar la alcaldía para impulsar un cambio en el municipio que sitúe a Benetússer a la cabeza de la comarca".

Laura Chulià, candidata del PP, destacó en su discurso la necesidad de un gobierno fuerte en el municipio que "trabaje por los intereses de vecinos y vecinas convirtiendo a Benetússer en ese pueblo donde nuestros jóvenes y mayores disfruten de los mejores servicios públicos".

Entre la actuaciones propuestas por Laura destaca volver a abrir las puertas del Ayuntamiento a los ciudadanos, "estos cuatro años se ha gobernado desde el oscurantismo y a golpe de decreto. Sin plenos donde dar cuenta a los vecinos y sin darles una mayor participación, limitando las sesiones plenarias a la mínima expresión".

Laura también apuesta por potenciar las fiestas y tradiciones de Benetússer, como su Semana Santa, las Fallas y los Moros y Cristianos. Desde el Ayuntamiento impulsaremos medidas para "hacer más grandes nuestras principales fiestas y tradiciones, dotando a las entidades con más ayudas por parte del Ayuntamiento o impulsando el reconocimiento externo que nuestra Semana Santa se merece".

"Impulsaremos un plan serio de limpieza, porque para eso creamos Benesermu (la empresa municipal de limpieza viaria entre otros). La ciudadanía nos escoge para que seamos nosotros quienes tomemos medidas de primera mano en todo lo que les afecta a su día a día, y la limpieza es un básico para todos. Estos cuatro años hemos encontrado un pueblo cada vez más sucio, con nuestras plazas y jardines abandonadas por un gobierno municipal que ha estado mirando a otra parte y sin capacidad para gestionar las cosas más elementales", concluye.