Paterna aprueba una moción para garantizar los usos tradicionales del Turia

El pleno de la corporación municipal de Paterna, celebrado ayer, aprobó una moción presentada a instancia de Compromís, en la moción la formación valencianista insta a la Confederación Hidrológica del Júcar a la revisión del caudal ecológico en el río Turia, principalmente el tramo que pasa por Paterna aguas abajo del Azud de Moncada, y a garantizar en la Junta de Desembalse del Turia los recursos necesarios para garantizar los usos tradicionales del Turia y la reserva que garantice la disponibilidad de recursos para garantizar el caudal ecológico aguas abajo del Azud de Quart.

"La contaminación del río y la perdida de las riberas hicieron que durante varias generaciones el pueblo de Paterna viviéramos de espaldas al río Turia. Visto como una prolongación del alcantarillado, el último tramo natural del río Turia que nos queda a los valencianos y valencianas estuvo abandonado y olvidado, ahora que la mejora de la calidad es evidente, necesitamos más recursos hídricos para continuar la mejora del tramo bajo del rio ", ha manifestado al respecto el portavoz municipal de la coalición, Juanma Ramón.

Para la formación valencianista el caudal ecológico aguas abajo del Azud de Quart se reduce a dos agujeros en la compuerta y a los retornos parciales de la acequia de Quart aguas abajo. Esta situación está poniendo en riesgo la biodiversidad del tramo bajo del Turia y aumentando además el riesgo de incendio en los cañares de sus riberas. Por esta razón en la moción también se insta al Sindicato de Regulación del Turia y a la Comunidad de Regantes de la Real Acequia de Montcada la revisión de su demanda de recursos hídricos provenientes del Turia y de aguas depuradas, así como a la mejora de la eficiencia de sus infraestructuras para garantizar la disponibilidad de recursos hídricos para mantener el caudal ecológico en el tramo bajo del Turia. "Afortunadamente, la construcción de la EDAR de Paterna, la eliminación de los puntos de derrames de aguas residuales, la inversión de la Confederación Hidrológica al Parque Fluvial del Turia y, principalmente, la creación del Parque Natural del Turia invirtió la tendencia. La mejora del río es evidente, pero todavía queda mucho para hacer", ha indicado Juanma Ramón.

El portavoz de Compromís ha querido destacar que "Históricamente, el pueblo de Paterna ha estado vinculado al rio Turia, principalmente por las actividades derivadas de las acequias que nacen de él. Paterna disponía de gran actividad económica en los Molinos que dependían de la Acequia de Montcada y obviamente de las actividades agrícolas dependientes de la Acequia de Moncada y su hija, la acequia Uncía".

Ciudadanos quiere la presa de Vilamarxant

Durante el debate, el ex concejal del PP, Juan Sanchez Mancebo, reivindicó la construcción de la presa de Vilamarxant. Una infraestructura que ya quería hacer Franco en 1961 y que cuenta con el rechazo unánime de la Junta Rectora del Parque Natural donde están representados todos los municipios del Parque Natural y colectivos ecologistas. "Una infraestructura que fue rechazada por el Gobierno central en 2010 por los graves impactos ambientales que ocasionaría en el Parque Natural y que ahora sorprendentemente vuelve a reivindicar Ciudadanos. Afortunadamente la enmienda del concejal no adscrito no prosperó, gracias a los únicos votos en contra de Compromís y Podemos", indican desde la formación valencianista.