"El banco y el ayuntamiento tienen en su mano no dejar en la calle a Coraima y su familia"

Coraima, su marido y sus dos hijos menores viven una cuenta atrás desesperante. Han recibido una notificación del juzgado número 3 de Catarroja instando este lunes 4 de marzo al desalojo de la vivienda que tienen okupada de forma irregular en Massanassa.

Esta mañana, la familia asesorada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se han reunido con el alcalde de Massanassa, Paco Comes, para pedir una alternativa habitacional en caso de que el lunes se queden sin lugar para vivir. "No se han comprometido a dárnoslo pero sí que han demostrado que están trabajando para evitar el desahucio, pero lo quequeremos es que si fallan todas las alternativas judiciales y bancarias, que el consistorio se comprometa a ir una inmobiliaria y ofrecerles una casa hasta que se arregle al situación, quehagan esteprobolema suyo, porque representan a los vecinos afectados", explica Lus Vargas, de PAH València. Además ed PAH VAlència, la familia ha sido apoyada por PAH Horta Sud, Stop Desahucios, Frente Obrero y la Asoaciación Ca La Mare que asiste a esta familia sin recursos.

El ayuntamiento, a través de sualcalde, le ha comunicado a la famlia que se ha puesto en contacto con el juzgado "pero ya hay sentencia firme y no nos dan margen de actuación" y además también se han puesto en contacto con la sucursal del Banco Santander, propietaria de la casa okupada por la familia "para intentar que les den un alquiler social ya que el marido sí está trabajando y es una buena opción", asegura Comes. También se han puesto en contacto con los servicios sociales de Silla, ya que es en esta localidad donde trabaja el marido de Coraima "para intentar allí también buscar una alternativa habitacional".El primer edil, también asegura, que tiene constancia de que la familia de ella tiene una vivienda en Massanassa y "en caso de desahucio los niños tienen garantizado un techo de forma provisional", además de recordar que en 2018 Coraima estuvo contratada por el propio ayuntamiento.

Presentarán un informe de vulnerabilidad a la jueza

"Estoy hundida", aseguraba Coraima que rápidamente ha salido del ayuntamiento para pedir en servicios sociales un informe de vulnerabilidad necesario para entregárselo a la jueza este lunes en el último intento de paralizar el desahucio. "Ya pedí este informe pero no me lo quisieron dar, ahora ha sido el propio alcalde el que me ha hecho la solicitud para qu ela entrega de su parte y espero que me lo den", señalaba Coraima. La inetnción es el lunes a primera hora entregar este documento junto a la declaración de la ONU que insta a los jueces a impedir los desahucios donde haya menores, como es este caso. "Algo que ya debería haber hecho el abogado de oficio pero que s eha desatendido completamente del caso y por eso hemos pedido un cmabio de abogado, pero la orden de desahucio ha llegado antes", afirman desde la PAH.