PSPV, PP y Cs tumban una moción de condena a los comentarios macistas del jefe de la Comandancia

Los grupos de la oposición de Paiporta impidieron anoche que el pleno debatiera una moción de condena a los comentarios machistas que presuntamente ha realizado el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, tal y como revela una investigación de asuntos internos de este cuerpo de seguridad de Estado, que destapó Levante-EMV hace unos días. La investigación se realiza a raíz de una denuncia por supuesto acoso laboral al segundo de abordo de la Comandancia y el informe concluye recomendando que el mando sea apartado y que reciba tratamiento psicológico. De hecho, la dirección general de la Guardia Civil le ha abierto finalmente expediente disciplinario por una falta muy grave y le ha apartado cautelarmente.

Compromís reproducía en la moción algunos de los comentarios que presuntamente ha emitido el jefe de la Comandancia sobre la alcaldesa, que en la investigación se han conocido a raíz de testimonios de agentes y mandos. Entre ellos, habría dicho de la mandataria frases como "esta comunista que se ha creído" y "esta me va a comer el nabo". En el texto de la moción se recuerda que el consistorio "destina recursos y esfuerzos, tanto políticos como técnicos, por la igualdad de género, la coeducación y la erradicación de las violencias machistas".

Y en esta línea, las frases del jefe de la Comandancia "son fruto del machismo más recalcitrante que no tolera la participaciñon de las mujeres en la vida pública" y "denotan una falta de respeto tanto por Isabel Martín, como mujer, como por la institución que representa y revisten mayor gravedad al provenir de un alto cargo de las fuerzas de seguridad con acceso a expedientes de violencia de género del municipio". De ahí que Compromís pidiera en la moción que "este tipo de violencia machista tiene que ser rechazada y perseguida" y reclamaba que el mando fuera apartado.

No obstante, al presentarse la moción de urgencia, es requisito legal que la mayoría del pleno la apruebe y actualmente el gobierno local, formado por Compromís y Podeu, está en minoría desde que el PSPV dejó el gobierno. Por ello, necesitaba los votos de alguno de los grupos de la opossición para aprobar la urgencia y poder poner la moción a debate en la sesión. Sin embargo, tanto PSPV como PP y Ciudadanos votaron en contra de la urgencia y el texto no pudo tratarse.

Los socialistas han afirmado, a través de su portavoz Maribel Albalat (que era la concejala de Igualdad cuando el grupo estaba en el gobierno local), que "no nos informaron de nada" y "nos dieron la moción justo al comenzar el pleno". "Nosotros dijimos que condenamos públicamente este tipo de hechos, como no, pero anoche aplazamos la aprobación de esa moción para poder constatar los hechos", ha indicado a este diario la edila.

Por su parte, la alcaldesa isabel Martín ha asegurado estar "consternada y escandalizada" por lo que ocurrió en el pleno porque considera que demostró que PP, PSOE y Cs "están totalmente deshumanizados". "Acabábamos de aprobar una moción de apoyo a las mujeres por el 8 de marzo y, 10 minutos después, deciden no condenar unas palabras ofensivas e incluso, puede que reprobables penalmente, contra mí. Son el peor ejemplo para la sociedad", ha expresado la alcaldesa.

Para Martín, no fue tanta sorpresa la actitud del PP porque "la relación de Vicente Ibor (el portavoz) y el comandante era pública y notoria". No obstante, la alcaldesa ha criticado que la portavoz del PSOE "no quisiera condenar unas palabras del comandante por una cuestión electoralista es repugnante" ya que "el feminismo y la sororidad no es hacerse fotos. Es dar apoyo a las mujeres ante los abusos machistas".

La mandataria recalca que "no es la primera vez que Maribel Albalat tiene esta actitud" en referencia a otros casos de insultos en las redes sociales de alguna edila. "Ayer la moción no era solo para condenar las palabras del comandante, era una condena a las actitudes machistas que diariamente sufrimos las mujeres que hacemos política o estamos en cargos de responsabilidad".