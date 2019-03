Martín recuerda el Caso Cooperación

La alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, asegura no tener miedo a las «amenazas» y advierte que no parará de «denunciar la corrupción del PP». «Si está todo claro, ¿que miedo tiene Ibor?», dice Martín. La mandataria cree que la reacción se produce por haber «destapado sus relaciones oscuras con la familia Cotino». «No me sorprende esa reacción. Ya actuó igual cuando era abogado de Rafael Blasco contra Mireia Mollà en el caso Cooperación. tendría que ir con cuidado porque Blasco acabó procesado y en la prisión», dice Martín.