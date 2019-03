El PP de Albal y Sedaví presenta a sus candidatos

Albal y Sedaví presentaron a los candidatos del PP a las alcaldías de ambos municipios. Así, el candidato por el Partido Popular de Albal, José Miguel Ferris, presentó su candidatura en un almuerzo con más de 180 personas. Al acto, asistió la presidenta regional, Isabel Bonig, y el presidente de la gestora provincial, Juan Ramón Adsuara, la presidenta comarcal, Reme Avia, los diputados nacionales, Belén Hoyo, y Óscar Gamazo, el presidente de Nuevas Generaciones, Juan Carlos Caballero, la portavoz de la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles y el diputado provincial y miembro de la gestora, Modesto Martínez.

"Quiero dar las gracias a todos los vecinos y vecinas de Albal, que hoy nos acompañan. Confieso que nunca me imaginé hablando en un sitio así, ante más de 180 personas. Muchos no sois afiliados, otros nunca habéis votado al PP pero, hoy estáis aquí acompañándonos en esta nueva etapa. En momentos como estos, me doy cuenta de todos los amigos que he hecho en estos seis años como concejal, gracias de corazón y prometo que esta muestra de apoyo será recompensada con mi trabajo para que este pueblo cambie de color", afirmó Ferris.

El candidato no quiso olvidarse del presidente del PP de Albal, y anterior candidato, Pepe Ferrerons, al que dio gracias por su apoyo. "Gracias por contar conmigo hace ya más de ocho años. Y sobre todo, gracias por haber sido mi guía en este mundo tan complicado de la política. Siempre te lo digo, nunca te agradeceré lo suficiente como te has implicado en mi crecimiento como político".

Ferris aprovechó la presencia de Adsuara y Bonig para pedirles actuaciones en el municipio. "El centro de salud de Albal se está quedando pequeño. Me gustaría que cuando fueses presidenta de la Generalitat, nos sentemos y demos solución a este problema. No puede ser que un municipio de más de 16.000 habitantes no cuente con servicio 24 horas en su centro de salud", reclamó el candidato Popular.

El candidato prometió la bajada de los gastos de prensa y de los sueldos de los políticos. "70.000 euros al año nos cuesta a los albaneses que Ramón Marí se dé autobombo. Ya está bien, si nosotros llegamos a la alcaldía eso va a cambiar, quién quiera propaganda, que se la pague". También pidió a Isabel Bonig, que les ayudase para renegociar el convenio del Ayuntamiento de Albal con ADIF, "para que sea más favorable a las arcas municipales. Desde el Partido Popular de Albal decimos una vez más, sí a la Estación, no a un convenio ruinoso".

En su intervención, Isabel Bonig recogió el guante de Ferris acerca de la estación, diciéndole que los vecinos de Albal pueden estar tranquilos, que "Pablo Casado como presidente del Gobierno, yo como presidenta de la Generalitat y tú como alcalde, inauguraremos la estación".

La presidenta regional ha querido destacar la persistencia y capacidad de trabajo del candidato a la alcaldía, "hoy quería estar aquí porque no sólo presentamos al que será el próximo alcalde de Albal, no sólo presentamos a un gran político, sobre todo presentamos a una gran persona. Una persona formada, una persona leal, una persona que sabe lo que es ser del Partido Popular. Una persona que ha antepuesto muchas veces el interés del partido, antes que su satisfacción personal. Pero al final, José Miguel, la gente que es buena gente, la gente que trabaja, siempre tiene hueco y acaba triunfando".

Por otra parte, los populares de Sedaví presentaron a su candidato Raúl Hellín en el transcurso de una cena a la que acudieron más de un centenar de personas. El acto contó con la presencia de Juan Ramón Adsuara, que, en su intervención, alentó a los asistentes a apoyar a Hellín, así como a implicarse en una campaña en la que "debemos estar en la calle, con la gente". También estuvo presente una nutrida representación de las agrupaciones locales de la comarca, con su presidenta Remedios Avia a la cabeza, el también diputado provincial Modesto Martínez o la diputada nacional Belén Hoyo.

Por su parte, Hellín, tras analizar la situación local para los próximos comicios, animó a todos a "no desfallecer en el reto de devolver a Sedaví el gobierno que se merece tras cuatro años del desgobierno y nefasta gestión del tripartito sustentada por la pasividad cómplice de Ciudadanos", a lo que añadió su deseo de que "la calurosa acogida de esta candidatura se plasme en un resultado histórico en las urnas". Por otro lado, reiteró su intención de confeccionar una candidatura con un alto grado de regeneración en la que cuenta con todos.

A nivel local, Victoria Ferrandis, presidenta de los Populares, agradeció la multitudinaria respuesta de todos los que llenaban el recinto, además de exhortar a los presentes a "ser correa de transmisión de la ideas, principios y valores del partido popular".