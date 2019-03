Manises presenta la campaña "Voreres sense sorpreses"

El ayuntamiento quiere concienciar a los vecinos para evitar la presencia de cacas en la vía pública

El Ayuntamiento de Manises, a través de la concejalía de Salud Pública, y la Policía Local ha presentado la campaña "Voreres sense sorpreses" con la intención de concienciar a la ciudadanía sobre la responsabilidad que implica tener un animal de compañía.

Después de la aprobación de la ordenanza municipal sobre la protección y tenencia de animales de compañía en 2017, el Ayuntamiento de Manises decidió tomar acción con la realización de una campaña de concienciación ciudadana a través de diferentes actividades para asegurar una convivencia en armonía, facilitar soluciones e informar sobre la regulación vigente y las sanciones que siguen a la infracción de esta.

Uno de los objetivos de esta campaña es concienciar de la responsabilidad que significa la tenencia de un animal de compañía y, más concretamente, de un perro. «Soy un perro, no me hagas quedar como un cerdo» comunica la obligación cívica de las personas que tienen perros y las anima a hacerse cargo de aquello que sus mascotas no pueden.

«Voreres sense sorpreses» anima a la práctica de un pueblo limpio, ya que las deposiciones abandonadas sin control son foco de transmisión de dolencias infecciosas que pueden afectar las personas o provocar daños por caídas a causa de posibles resbalones. Según palabras de la concejala de Salud Pública, M.ª Irene Camps, «los excrementos que no son retirados de la vía pública y las micciones que no su diluidas presentan un grave problema higienicosanitario, económico y medioambiental, además de ser causa de frecuentes conflictos vecinales, por eso es importante que la gente sea responsable».

Según palabras del alcalde de Manises, Jesús Borràs, «esta campaña es enormemente necesaria porque se trata de una cuestión que afecta a toda la ciudadanía y es importante concienciar sobre la responsabilidad cívica y la empatía, ya que a ninguna persona le gusta caminar por las calles de su municipio y encontrarse con una sorpresa tan desagradable».

Por su parte, el jefe de la Policía Local, José Manuel Ortiz, ha afirmado que la Policia Local «colaborará todo lo posible en el control de cumplimiento de la normativa, a través de sanciones, para garantizar el buen estado de las calles del municipio.»

Esta campaña se diferencia de otras por su continuidad, ya que está diseñada para que tenga una duración de un año con la realización intermitente de diferentes acciones informativas en diferentes puntos del municipio, así como en las redes sociales y otros canales oficiales del Ayuntamiento de Manises.