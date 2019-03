Massanassa exhumará a las víctimas del franquismo

El pleno de Massanassa aprovó por unanimidad de todos los partidos políticos -PP, PSPSV, Compromís, Cs, EU y Si se Puede- la moción presentada por el grupo socialista para que el Ayuntamiento se adhiera a las subvenciones provinciales encaminadas a identificar y exhumar a las víctimas del franquismo que se encuentran enterradas en las fosas comunes del cementerio de Paterna.

La moción, nace tras una mesa de trabajo con varias familias de represaliados del municipio que fueron asesinados por su militancia republicana, organizada por PSPV y Si Se Puede Massanassa, y en la que estuvo presente el arqueólogo Alejandro Calpe Vicente, de la asociación científica Arqueoantro, encaragados de la exhumación de cadáveres en el cementerio paternense, que informó a todos los asistentes, mediante una presentación visual, de las diferentes fosas del cementerio de Paterna y donde están localizados los restos de los 21 vecinos de Massanassa fusilados desde el año 1939 y 1942.

Del mismo modo, la moción socialista pedía que el municipio abonase la cantidad restante del coste total de la exhumación e identificación de cuerpos en caso de que la subvención provincial no cubriese todo el coste del proceso. Así, la portavoz socialista Clara Quiles quiso agradecer el total apoyo a su moción y felicitó a las familias de los asesinados por haber sido ejemplo de dignidad y memoria.

"Lo que hicimos en el pasado pleno fue un ejercicio colectivo de reparación, de memoria y de dignidad. Ya es hora de que todas las familias puedan tener a los suyos enterrados en paz y dignamente en el lugar que deseen", afirma Clara Quiles.

El alcalde de Massanassa, Paco Comes, del PP , asegura que "no nos podemos poner en contra deldeseo de familias del pueblos que quieren recuperarlos restos de sus familiares. Si no obtenemos el 100% de subvenciones , el ayuntamiento sufragará el coste restante". Comes también afirma que han estado en contacto con la diputada de Memoria Histórica Rosa Pérez y "nos ha comunicado que hasta que no pasen elecciones eltema de las subvenciones está algo parado pero que cuando ya se quedne de nuevo claros los órganos de gobierno se volverán a activar".

Junto a PSPV, Si se Puede Massanassa también impulsó la iniciativa de informar sobre los vecinos fusilados que permanecen e la Fosa de Paterna."Facilitar a las familias el poder recuperar los restos de sus seres queridos es lo mínimo que se puede hacer", señala el edil Nelo Martínez.