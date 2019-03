Manises se suma a unas fallas más respetuosas e inclusivas

El Ayuntamiento de Manises, a través de la Concejalía de Diversidad Afectivosexual, se suma a la campaña 'Borinot el que no bote' originada por el Lambda para combatir la LGTBIfobia y hacer de las Fallas un espacio más libre e igualitario.

Desde el colectivo, piden que se cante 'Borinot el que no bote' en lugar del arraigado cántico 'maricón el que no bote', ya que mantener en el imaginario colectivo la palabra 'maricón' como un insulto solo refuerza la LGTBIfobia en la sociedad. Siguiendo con la tradición del 'maricón el que no bote' en las fiestas de las Fallas se perpetúa el acoso y las agresiones a las personas lesbianas, gais, trans y bisexuales.

El objetivo de esta campaña es concienciar al mundo fallero de la necesidad de implicarse y mostrar su apoyo a esta iniciativa como años anteriores, por eso desde LAMBDA piden que se haga público su compromiso con el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar. Se trata de un llamamiento a las asociaciones falleras, asociaciones culturales y bandas de música, entre otras; junto con consistorios de diferentes localidades de la provincia de Valencia para que difundan la campaña 'Borinot el que no bote' en los espacios de sus instalaciones con la pegada del cartel, así como en sus redes sociales con la etiqueta #BorinotElQueNoBote.