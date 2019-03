Carta abierta del presidente de la Agrupación Vecinal de Mislata al edil Javier Gil

Ante la aparición en los medios de información de comunicados reiterados del grupo Compromís y de su portavoz Javier Gil, en el que se pide a los presidentes de las Asociaciones Vecinales su Dimisión por una mal entendida y peor interpretada "Ética" por el hecho de estar incluidos como suplentes E independientes en una candidatura, Tengo que manifestarle al Sr. Gil Marín para su conocimiento y en general lo siguiente:

Por una parte según mi criterio que el apoyo personal a una lista, no implica involucrar a todos los miembros de la Agrupación Vecinal, es simple y llanamente una decisión personal, por la confianza que deposito en estos momentos en el actual Alcalde por haber sacado adelante Proyectos que reivindicamos las asociaciones vecinales de esta población, y dicho apoyo a nivel personal significa menos, cuando mi posición en dicha lista es la de figurar como suplente, y por tanto es simbólico y en ningún caso formare parte del gobierno y consistorio municipal de Mislata, ni tendré vinculación económica ni profesional con el ayuntamiento.

Mire Ud. Sr Gil Marín, yo desde hace 24 años recibo la confianza de los vecinos para presidir una Agrupación Vecinal que ha demostrado una y mil veces que No tenemos colores políticos de ningún tipo y trabajando altruistamente en beneficio de los vecinos de este pueblo y así seguiremos, no tengo nada que demostrar ni yo ni mis compañeros mi recorrido está más que demostrado.

Por otra parte recordarle al Sr. Gil Marín el célebre dicho de "consejos vendo que para mí no tengo" puesto que él es concejal de este ayuntamiento. Y además liberado sindical por el sindicato UGT, donde está su dimisión por "Ética" cuando en el propio ayuntamiento hay más sindicatos que por el que usted recibe un sueldo mensual, además del cobro por asistencias a plenos y comisiones, acaso ha presentado Ud. la dimisión en nombre de su "Ética". Además el Sr Gil Marín recibe además subvenciones públicas, como grupo municipal de Compromis y dicho "grupo" lo compone una sola persona, donde está su "ETICA" ¿desde cuando una persona es grupo? Podrá ser legal pero no es "Ético" y ni lo ha denunciado ni renunciado a dicho dinero Público.

Sirva como dato que Ud. Nos cuesta a los vecinos de Mislata 96.696 euros al año más 39.949,92 euros año por sus 2 asesores más 3.240 euros su grupo al año más 1.512 euros año por concejal lo que suma un montante de 141.397,92 euros más su liberación sindical, para que Ud. Se permita el lujo de criticar a personas que ejercen su trabajo altruistamente lo suyo es puro cinismo Puesto que en cuatro años de concejal no ha presentado ni una propuesta que beneficie a los vecinos de Mislata, salvo convertirse en la voz de su amo aunque con ello perjudique claramente a sus convecinos ¿Recuerda Ud?

El Sr Gil Marín deja claro que es un presunto delincuente, puesto que en sus notas reitera el secuestro de las asociaciones por el Sr, Bielsa, pues bien si conoce de un secuestro por que no presenta denuncia en los Juzgados? Puesto que delincuente es el que secuestra y el que conoce el secuestro, Ud. hace gala de su falta de "Ética" cuando hace públicas las conversaciones particulares de mis compañeros en una nota de prensa, entenderá ahora el por qué yo no asistí a esa conversación puesto que Ud. No es persona de fiar.

Le quiero dejar claro Sr. Marín su formación política Compromís me merece el mayor de los respetos por su bagaje en la lucha y defensa de los mas débiles, pero desgraciadamente Ud. No tiene talla para representarla, dudo sinceramente que su capacidad vaya más allá del esfuerzo de poderse atar los zapatos, no obstante al querer enfrentarse a un movimiento vecinal y asociativo esta Ud. colocando consciente o más bien inconscientemente una carga de profundidad que seguro le estallara en las manos el próximo 26 de Mayo de 2019 cuando los vecinos y vecinas de esta población digamos con quien contamos y con quien no para representarnos.