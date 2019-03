Compromís reitera que Bielsa secuestra el movimiento vecinal de Mislata

"Mislata no puede ser el cortijo de un señor feudal como Bielsa". Compromís se reafirma sobre "la evidencia del control ejercido por parte del PSOE de eBielsa respecto al tejido asociativo y del vecindario de la villa. Así pues, mantenemos nuestra postura en cuanto a la dimisión de los presidentes de las asociaciones de vecinos o la salida de los mismos de las listas municipales del PSOE para las próximas elecciones municipales, puesto que su posicionamiento en bloque respecto a un partido afecta negativamente a la independencia y la neutralidad que tienen que mantener ante los vecinos y vecinas de Mislata".

Además, "nuestra postura se reafirma a raíz de los acontecimientos ocurridos ayer" tras la reunión que mantuvo el portavoz, Javier Gil, con dos de los presidentes de las asociaciones vecinales para tratar la cuestión de la denuncia pública realizada por Compromís. En la misma reunión, Javier Gil expuso los argumentos del colectivo y el por qué de su demanda. Así mismo, los representantes vecinales dieron explicaciones de su decisión de formar parte de la candidatura de Bielsa. «Durante la reunión los presidentes me dijeron que entendían perfectamente la postura de Compromís. Es más, llegaron a decir que el comunicado que habíamos realizado era comprensible y necesario como grupo en la oposición» apunta Javier Gil.

Malestar en las asociaciones

Por otro lado, «nos ha llegado que, desde dentro de las mismas asociaciones vecinales, hay gente en contra de que los presidentes se involucren en bloque dentro de una candidatura electoral. Es una cuestión interna de ellos que les he trasladado en la reunión y que refuerza nuestro planteamiento. Deseamos que actúen con responsabilidad y consideren rehacerse del deseo de poder y control de Carlos Fernández Bielsa». Además, otro ejemplo de las discrepancias que genera este posicionamiento en bloque es que «la agrupación vecinal, en esta ocasión, no ha querido entrar a apoyar la última nota de prensa donde se pide que me retracte o dimita. Por lo tanto, esto y otras situaciones nos lleva a pensar que esa nota ha sido dictada por gente del entorno de Bielsa que tiene mucho interés en defender la decisión errónea de hacer una OPA ideológica al vecindario de Mislata».

Desde Compromís per Mislata "continuamos defendiendo la necesaria independencia de las asociaciones vecinales para garantizar la libre expresión de todo el vecindario al margen de sus preferencias ideológicas. De hecho pensamos en la necesidad del tejido asociativo como un cordón sanitario democrático y elemento garante de la tan mencionada participación ciudadana".

"Es por eso que consideramos que el uso electoralista de la ciudadanía mediante personas que ocupan un cargo vecinal es un error de praxis democrática que hay que enmendar y denunciar. No ponemos en entredicho la tarea realizada hasta el momento por las asociaciones vecinales pero entendemos que es incompatible ser presidente de una asociación vecinal y formar parte de una candidatura electoral, y más todavía cuando se produce una entrada en bloque de todos los representantes de las vecinas y vecinos, junto a otros presidentes de asociaciones de la villa y del defensor del ciudadano con la única intención de instaurar un maniqueísmo político que perjudica la democracia del municipio", concluyen.