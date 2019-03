Lope de Rueda se alza primera en Torrent

No cabían en sí. En el momento en el que la fallera mayor de Torrent, Carmen Raga ha pronunciado el nombre de la falla ganadora, los representantes de la falla Lope de Rueda no se lo podían creer. Llantos de alegría, abrazos y palabras de enhorabuena reinaban ante la puerta del ayuntamiento esta tarde. La falla, que se alzó ganadora con el primer premio de especial en 2013 lo ha vuelto a conseguir. Y lo ha hecho con el mismo artista fallera que les llevó a lo más alto entonces, Paco Giner.

Las apuestas sobre quién ganaria se decantaban entre Ramón y Cajal y Lope de Rueda. Finalmente ha sido esta comisión quien se ha hehco con el primer premio. Un monumento que recrea las relaciones entre padres e hijos y los problemas que atraviesan las familias en el proceso de crecimiento de los niños a adolescentes y después a adultos. Así lo explicaba el vicepresidente de la comisión, Alex Linares con una gran sonrisa al tiempo que veía a la fallera mayor de la comisión, Pilar Ballesteros, muy emocionada. Con lágrimas en los ojos, la representante de la falla no podía ni articular palabra. "No me lo creo", repetía.

En el camino a la celebración a la falla, los jóvenes falleros Andrea, Iván y Adrián comentaban: "Teníamos un pálpito. No sé por qué pero sabiamos que algo nos íbamos a llevar".

De hecho, la comisión se fue a dormir ayer muy nerviosa, pues todavía quedaban algunos retoques del remate para dejarla perfecta para la visita del jurado. "En el último momento vinieron trabajadores de nuestro artista fallero, pero aún así ha faltado algún que otro ninot", cuenta Iván. No ha importado. Lope de Rueda es ya la mejor falla de Torrent. Ahora, Gonzalo, el vicepresidente tercero se volvera a cortar el pelo tal y como hizo hace seis años cuando la comisión se alzó ganadora. "Lo ha prometido", dice Andrea.

No cabían en sí y al llegar a la falla, más falleras y falleros esperaban para compartir la alegría. La presidenta de la falla, Andrea Linares lo decía claro: "Esto nos da mucha alegria, ganamos con el mismo artista. Teníamos mucha ilusión pero no nos imaginábamos que íbamos a volver a vivirlo, y así ha sido".