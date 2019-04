El PSPV Massanassa rescata al perro del exalcalde del PP

En el día en el que arranca la campaña electoral, la rivalidad política se quedó a un lado a favor del bienestar animal tal y como demostraron los concejales del PSPV Massanassa que no dudaron en rescatar al perro del exalcalde del PP, Vicent Pastor para entrregárselo personalmente a su dueño.

Todo ocurrió esta madrugada. La candidsata a la alcaldía por el PSPV Clara Quiles, acompañada de dos integrantes más de su lista Fran Raga y Sara Flores, se dirigían cada uno ya qa susrespectivos domiclios después de la pegada de carteles que da inicio a la campaña electoral cuando se encontraron a un perro deambulando solo por la calle.

Fue Fran Raga, vecino de Vicent Pastor, quien reconoció a este can como la mascota del exalcalde y actual concejal del PP, "Nadal", aunque para asegurarse llevaron al perro a la jefaturade la Policía Local, donde leyeron el chip y certificaron que su dueño era Pastor.

Clara Quiles llamó por teléfono a Pastor, a quien no lograron localizar y para no dejar al perro en una perrera como marca la normativa, no lo dudaron y se cargarona la mascota en el coche para llevarla personalmente hasta el domicilio del exalcalde aunque eran las 2 horas de la madrugada.

Gran sospresa la que se llevó Vicent Pastor cuando abrió la puerta y se encontró a la candidata a la alcaldía por el PSPV y su mayor rival política en el ayuntamiento de Massanassa, Clara Quiles, con su perro en brazos, a quien le agradeció enormemente que hubiera rescatado a su perro.

" A la 1.30 de la madrugada encontramos un perrete por la calle, se veía que era de casa y viejecito, que se había escapado. La sorpresa vino cuando un compañero dijo que era "Nadal", el perro de Vicent Pastor. En contacto con la policía local i después de pasarle el lector de chip, Nadal ha dormido en su casa. No hay rivalidad política cuando se trata de cuestiones personales, como rescatar a un perrito de pasar la noche en la calle", relata Clara Quiles en su portal de Facebook.