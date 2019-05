Bonig pierde en Alfafar cien votos por un error en el envío de papeletas desde Génova

No está el Partido Popular, a vista de los resultados cosechados el pasado domingo de las elecciones generales y autonómicas para perder un solo voto. Pero si además cometes un error en el envío por correo de las papeletas a los domicilios para que los votantes acudan a las urnas con el voto en la mano la cosa se agrava.

Ha sucedido en Alfafar. Un centenar de votos depositados el pasado domingo en varios colegios del municipio han sido declarados nulos por la Junta Electoral Provincial de Valencia al corresponder a la lista del Partido Popular a las Corts Valencianes por Alicante, encabezada por José Císcar y Eva Ortiz, y no la de Isabel Bonig, número uno por València y candidata a la presidencia de la Generalitat.

Al parecer, la empresa contratada por la dirección nacional del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid, para enviar a los domicilios de los sobres con las candidaturas populares al Congreso, el Senado y las Corts, cometió un error y remitió una partida con la lista de Alicante en lugar de la de Valencia. Algunas fuentes consultadas por este diario señalan que el error se produjo en varios municipios de l'Horta, pero en la Junta Electoral solo tienen constancia de que los votos declarados como nulos se depositaron en urnas de Alfafar. En concreto cien.

En este sentido, las citadas fuentes no pudieron concretar el número exacto de sobre erróneos, pero está claro que fueron más de cien, ya que sí puntualizaron que en algunos colegios el presidente de mesa dio por bueno la papeleta liderada por José Císcar, al entender que el votante tenía clara su intención y que no había mala fe. Por contra, aquellos presidentes que consideraron que no se podía votar en Valencia a una lista de Alicante, los consideraron nulo y la Junta Electoral así lo ha confirmado.

Cabe destacar que antes del día de las votaciones, tanto en las direcciones de Alfafar y València eran conocedores de que habían llegado a domicilios del municipio papeletas con la candidatura por Alicante, tal como advirtieron algunos militantes. Así, no se realizó consulta a la Junta Electoral Provincial sobre el caso, al creer que no tendría recorrido alguno, puesto que el error era atribuible al propio partido.

El Partido Popular de Isabel Bonig logró en Alfafar 1.740 votos, el 15,68%.



Diferente al caso de Castelló

El caso sucedido en el municipio de l'Horta Sud es diferente al que detectaron los populares en Castelló. En este caso fue en el voto que proporciona Correos para participar por correo. Entre el lote de papeletas que recibía el votante en su domicilio figuraban sufragios de elecciones pasadas, concretamente de 2016. El PP realizó consulta antes del día de los comicios a la Junta Electoral Central ante la posibilidad de que un sobre al Congreso contuviera una papeleta del 2016 y de 2019.

El órgano rector ordenó que se diera por válido el voto que llegara en un sobre con una papeleta para las elecciones en curso (2019) aunque fuera acompañado de una caducada (2016), al entender que el error no es imputable al elector, sino a Correos. En cambio, apuntó que debería declararse nulo aquel voto que solo tuviera una papeleta de 2016, dado que existirían dudas razonables sobre la exacta voluntad del votante.