Se desmaya un camello en la Entrada de Moros y Cristianos de Sedaví

La entrada de Moros y Cristianos de Sedaví celebrada el domingo por la tarde fue algo accidentada al desmayarse un camello donde estaba montado uno de los integrantes de la Fila Almoràvides, que ostenta la capitanía en el décimo aniversario de esta fiesta. Según algún testigo, el camello se mostró exhausto hasta que se quedó tumbado en el suelo. Con el "capitán moro" aún subido en su lomo, otro integrante de la filà intentó levantar al camello que daba signos de agotamiento y decidieron apartarlo del desfile.

"El camello apenas andó unos metros. Está claro que el animal no estaba bien y vamos a pedir explicacionesa a la empresa a quién contratamos los animales porque se supone que estaba toda la documentación en regla pero es evidente que el camello no estaba en buenas condiciones", explica Maria José Albiach, capitana mora y concejala del PP en el Ayuntamiento de Sedaví.

Según Albiach, fueron los capitanes de la filà Almoràvides que han estado en los últimos 10 años los que costearon el alquiler de este camello y otros dos más como "regalo" por el décimo aniversario de la Entrada de Moros y Cristianos. Uno de esos capitanes es el que iba montado en él y al desplomarse el camello "se bajó asustado porque pensaba que le ocurría algo y ya se decidió apartar al camello y ubicar al capitán en otro lugar del desfile", explica Albiach.

El Ayuntamiento de Sedaví, por su parte, afirma que ante el suceso va a requerir un oficio a la Filà Almoràvide, organizadora de la entrada, pidiendo "responsabilidades, un informe del animal y el informe del veterinario", señala la concejala de Fiestas, Beatriz Cuesta.

Según la edila, son los festeros los que organizan el evento aunque "deben pedir la autorización y sí que la Policía Local ayuda a cortar la calle y mantiene la seguridad así como ofrecemos peones de la brigada de limpieza".

La ordenanza no prohíbe la exposición pública de animales salvajes

A diferencia de en otras poblaciones, en Sedaví no se ha prohibido expresamente la utilización de animales en desfiles o cualquier tipo de exposición pública. La ordenanza de tenencia de animales del Ayuntamiento de Sedaví, en su artículo 4, contempla que "la exposición ocasional de algún animal de la fauna salvaje, de especie no protegida, en locales públicos deberá ser expresamente autorizada y requerirá el cumplimiento de las debidas condiciones de seguridad, higiene y total ausencia de molestias y peligros. Por otra parte, los propietarios del animal deberán estar en posesión de la documentación específica". En ese sentido, el consistorio afirma que está comprobando toda la documentación existente.