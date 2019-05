Compromís denuncia que Nous Espais adeuda 911.000 euros a propietarios del Toll

Compromís per Torrent, mediante su portavoz Pau Alabajos ha denunciado que la empresa pública Nous Espais adeuda a los propietarios de las parcelas ubicadas en el área comercial del Toll l'Alberca de Torrent un total de 911.000 euros.

Estas cantidades se encuentran, según la formación, recogidas dentro del balance de la sociedad bajo el epígrafe "Otros clientes, certificada por anticipado de ciclo largo", un concepto que al cierre de 2018 recogía una cantidad por 995.004,59€, de los cuales 911.000€ corresponden a las cantidades sin liquidar de la mencionada área comercial de Torrent, tal como afirma Compromís.

Para hacer el seguimiento contable el historial de esta deuda se recoge en la cuenta de mayor 43900001 Clientes, Obra certificada por anticipado El Toll, la cual no tiene ningún movimiento desde el año 2012, manteniéndose invariable en los mencionados 911.000€.

Para Alabajos esta deuda es la consecuencia de la "nefasta política económica del Partido Popular al frente de Nous Espais, que en aquel momento no tenía recursos para devolver un dinero que legalmente no le pertenece". Posteriormente el Partido Socialista de Ros, en palabras de Alabajos, "que es sabedor de la existencia de esta deuda, ha continuado financiando la mercantil municipal con unos recursos que no son propios".

Finalmente desde Compromís per Torrent recuerdan que el 22/09/2017 presentaron una moción instando a que la mercantil municipal Nous Espais reclasificara su deuda dentro de las obligaciones contables del ayuntamiento; en aquel momento el PSOE votó en contra de esta medida y posteriormente -22 de mayo de 2018- el Ministerio de Hacienda le dio la razón a los ecovalencianistes, obligando Nous Espais a ubicarse dentro del perímetro financiero del ayuntamiento al no poder financiarse mayoritariamente la mercantil con ingresos provenientes de la actividad privada.