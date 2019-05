Compromís per Alboraia confia en repetir los resultados de las autonómicas

Compromís per Alboraia confia en repetir los resultados de las autonómicas

Compromís per Alboraia ha presentado su candidatura local el jueves 16 de mayo a las 19'30 horas en el Salón de Plenos. La coalición se marca como objetivo ser la fuerza más votada en Alboraia y obtener la alcaldía por primera vez. Fuentes de Compromís indican "Las elecciones del 26 de mayo son muy importantes. Por un lado tenemos que garantizar la presencia de Compromís en el Parlamento Europeo para defender los intereses valencianos en Bruselas. Por otro lado, tenemos que continuar por la vía de las Autonómicas de abril y volver a ser la fuerza política más votada en Alboraia. Durante la legislatura 2015-19 hemos demostrado que tenemos ideas y propuestas para mejorar nuestro pueblo, y queremos poder llevarlas adelante desde la alcaldía en la legislatura 2019-2023"

Compromís per Alboraia durante la legislatura 2015-19 ha tenido 6 regidores-se, sólo superada en número de ediles por los 7 del PSOE. La candidatura, por primera vez en el caso de Compromís per Alboraia, está encabezada por tres mujeres: Àngels Belloch, Conxa Villena y Carmen Valero.

El acto ha contado con la presencia y las intervenciones de Maria Josep Amigó (Vicepresidenta de la Diputació de València), Carles Esteve (Diputado de les Corts Valencianes y miembro de la lista local de Compromís per Alboraia) y la candidata de Compromís per Alboraia a la alcaldia Àngels Belloch. Belloch en su parlamento ha destacado la importancia de las elecciones del 26 de mayo en que se deciden los eurodiputados-es, los concejales y las alcaldías, y también la composición de la Diputació de València. La candidata ha hecho un repaso a las propuestas de la legislatura 2015-19 y de las planteadas para la nueva legislatura. En su parlamento ha destacado "Nuestro modelo de pueblo es un pueblo en que la ciudadanía tenga los servicios que necesitan sin tener que estar contínuament creciendo urbanísticamente, lo que provoca nuevas necesidades y consecuentement necesitar más crecimiento urbanístico. Hemos defendido la huerta y hemos sido coherentes durante todo el proceso que nos ha llevado al Plan General que han puesto unilateralmente (PP i Psoe) en exposición pública. Queremos los servicios pero con el consumo mínimo de huerta y no agotando el crecimiento permitido por la ley de huerta con este nuevo PGE. También queremos la participación ciudadana para elaborar el PGE, la hemos 'hemos pedido y la pondremos en marcha si gobernamos."