La Coordinadora per la Protecció de Les Moles detecta 50 vertederos ilegales en Paterna

La Coordinadora per a la Protecció de Les Moles ha realizado un estudio sobre el impacto de los vertidos ilegales en el término municipal de Paterna. Lo que empezó como un estudio pormenorizado de los vertidos que se hacen en el Paraje Natural de les Moles, acabó extendiéndose a la totalidad del término municipal. Ya que según su portavoz "pudimos comprobar que el problema no era exclusivamente de Les Moles, si no que era una práctica habitual la de verter escombros y enseres en cualquier punto del municipio sin que el ayuntamiento haya realizado actuación alguna para evitarlo".

Desde la Coordinadora destacan puntos como el camí vell de Llíria, donde hay una superficie de más de 10.000 metros cuadrados de escombros; la vía pecuaria, el camino más antiguo de Paterna donde los escombros y deshechos conviven con pinos y demás vegetación mediterránea. También destacan puntos del Parc Natural del Túria, donde incluso, recientemente, se vertió escombros y deshechos de las obras de rellenado del barranco de Serra. Otro punto denunciado por la Coordinadora, es la zona de trincheras y búnquers de la guerra civil que hay detrás del Polígono Industrial de l'Andana. Allí el patrimonio histórico, completamente abandonado, convive con los desperdicios sin que el ayuntamiento tome cartas en el asunto.

Desde la Coordinadora también señalan directamente a los propietarios de las tierras donde pretende instalarse Intu Mediterrani. "Curiosamente en la zona donde, en caso de prosperar, estaría Intu, proliferan los vertidos sin que el ayuntamiento obligue a los propietarios limpiar una zona muy sensible por el peligro de incendio que genera y los perjuicios a la fauna de Les Moles (Zorros, ardillas, liebres, tejones, ginetas, etc.)." El portavoz de la Coordinadora se pregunta si habrá algún tipo de interés para degradar la zona y allanar así el camino a la multinacional británica.

En la Coordinadora echan en falta políticas activas para evitar esta situación que convierte a Paterna en un pueblo "tercermundista". Según denuncian sus responsables, en esta legislatura no ha habido un plan de limpieza, ni se ha perseguido a los infractores, ni se ha vigilado las zonas más sensibles para evitar los vertidos.

"Vivimos en un pueblo en el que se baldea las calles del centro de Paterna con agua con aroma a pino, pero se deja tirar basuras en cualquier cuneta o zona apartada del bosque o la huerta sin que el ayuntamiento tome cartas en el asunto. Tan aficionado que es el alcalde a las grandes infraestructuras y las marcas vacías de contenido como la de #PaternaLovers, nosotros le proponemos otra: #PaternaCiudadDelEscombro, que por desgracia se acerca bastante más a la realidad"