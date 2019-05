Esquerra Unida afirma que acabará con el enchufismo en GESPA

Uno de los puntos programáticos fuertes de Esquerra Unida en Paterna es el empleo, por ello desde la organización se han desarrollado varios planes de trabajo para generar empleo de calidad. A ojos de la organización "no sólo es importante crear empleo, cosa que no se está favoreciendo por parte del actual Gobierno, sino que además debe ser de calidad. Por ello desde Esquerra Unida de Paterna se ha asegurado que "en Paterna se creará un observatorio de Derechos Laborales para garantizar que en nuestro término municipal cualquier trabajador que vea vulnerados sus derechos no se encuentre desamparado por el Ayuntamiento".

Dentro del paquete de medidas preparado por la organización de izquierdas en Paterna, se ha afirmado que "el enchufismo en GESPA es una práctica intolerable y los sucesivos Gobiernos de PSOE y PP, con la colaboración de otros grupos políticos, demuestran que la mejor medicina contra el enchufismo será un Gobierno de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Paterna".

"Vamos a crear una bolsa de empleo que garantice que la empresa pública responda únicamente a baremos objetivos y atienda en primer lugar a aquellos que más lo necesiten y que, además, sirva para generar experiencia y oportunidades entre la juventud." Ha afirmado Javier Parra, candidato a la Alcaldía de Esquerra Unida.

Desde EU Paterna se ha señalado: es indigno que los gobiernos locales de turno de PP y PSOE se hayan dedicado a tejer redes clientelares aprovechándose de las situaciones desesperadas de los vecinos de nuestro pueblo. No están dando trabajo, están ofreciendo limosnas a cambio de vender la dignidad. Esas prácticas quedarán extintas si Gobierna Esquerra Unida en Paterna y señalaremos a los responsables donde haga falta.