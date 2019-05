Folgado promete mejorar la limpieza y ampliar los aparcamientos

A un día de finalizar la campaña electoral, la candidata de los populares en Torrent, Amparo Folgado ha destacado la mejora de la limpieza viaria y la ampliación de los estacionamientos en Torrent como una de sus prioridades de gobierno a partir del 26 de mayo.

Folgado, que ya había anunciado estas medidas en las reuniones por barrios, que ha venido manteniendo durante el último año con vecinos, ha afirmado que "las suciedad en las calles y la falta de aparcamiento son dos de las principales preocupaciones para los vecinos de Torrent, por lo que dar solución a estos problemas, serán mi prioridad".

Así, Folgado se ha comprometido con un mayor esfuerzo en la limpieza viaria, con más medios y se ha reafirmado en su Plan de Soterramiento de Contenedores en Torrent. "Desde el PP creemos que tenemos que apostar por el soterramiento planificado de contenedores en la ciudad, sabiendo que es costoso pero más higiénico y visualmente más agradable, estableciendo un calendario planificado de soterramiento, llegando a todos los barrios de la ciudad".

En cuanto a la falta de plazas de estacionamiento, la alcaldable del PP apuesta por la creación de estacionamientos periféricos y la creación de aparcamientos gratuitos en superficie en solares de la ciudad.

"Ya lo hicimos entre 2007 y 2015, creando plazas de aparcamiento gratuito en solares, llegando a acuerdos con sus propietarios y lo volveremos a hacer". La fórmula que se estableció fue la de la cesión de uso del solar mientras no se construya, a cambio de no pagar el IBI durante ese tiempo. Así, el Ayuntamiento de Torrent puede ofrecer plazas gratuitas en superficie. Algo que matiza Folgado señalando que "no solo realizaremos estos convenios sino que nos preocuparemos por acondicionar los solares, iluminarlos y realizar un mantenimiento del firme, ya que algunos de estos aparcamientos en la actual legislatura, se han convertido en balsas cuando llueve".

Además, los populares han anunciado la creación de grandes zonas de estacionamientos periféricos en Torrent, conectados con TorrentBus y TorrentBici y video vigilados, de forma que no sea necesario dar vueltas para estacionar dentro de la ciudad y pudiendo acceder a cualquier punto del barrio, en menos de 5 minutos a pie.