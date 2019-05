Bronchud pide "sumarse al cambio que podemos abrir juntos el domingo"

El candidato del Partido Popular de Mislata, Jaime López Bronchud, ha hecho un primer balance de esta campaña a pocas horas de que termine y ha asegurado que "el ambiente de la calle nos ilusiona mucho". "Para que la ilusión se convierta en una mejor realidad para Mislata y los mislateros" Bronchud ha pedido a los vecinos "sumarse al cambio que podemos abrir juntos el domingo uniendo el voto de todos los que queremos una Mislata mejor". Para ello, ha recordado "hay que unir y no separarse, hay que sumar y no dividir. Sabemos qué ocurre cuando nuestro voto se dispersa". "Lo que votamos este domingo" ha subrayado "es el futuro de Mislata. Y aquí hay que centrarse en los programas que cada uno proponemos y en los equipos".

Bronchud ha puesto en valor "la renovación absoluta del Partido Popular, toda gente de Mislata con ganas de trabajar por Mislata" y ha señalado que el programa "contiene 100 propuestas para hacer una Mislata más humana y cercana".

Uno de los puntos destacados del programa popular hace referencia al Hospital Militar "del que los socialistas parece que solo se acuerdan en elecciones, pero que ocho años después sigue sin convertirse en lo que nos prometieron". "Yo, como saben las asociaciones vecinales, siempre he estado en la defensa del Hospital Militar" explica Bronchud quien recuerda que "fui el presidente que devolvió el PP al Pacto por la Sanidad". "Gobierne quien gobierne" ha señalado "hay que defender la mejor sanidad para los mislateros y desde la alcaldía, seguiré peleando como he hecho desde la oposición para que se cumplan los acuerdos por el Hospital Militar que el PSOE parece ya no recordar".

Precisamente, más allá de la defensa de los acuerdos firmados en su día, mientras los mislateros tengan que acudir a Manises el PP de Mislata propone una serie de medidas "para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos". Entre las propuestas, Bronchud pretende acordar con Metrovalencia que el coste del billete a Manises cueste lo mismo que ir al centro de Valencia. "Quien va a un hospital va por necesidad" ha señalado explicando que "esa necesidad no puede ser más cara que ir al cine o a dar una vuelta por el centro". También el PP propone crear una parada de taxis en las inmediaciones del Hospital para ayudar a quien necesite un mejor transporte.