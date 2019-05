Comes: "Mi puerta seguirá estando abierta"

Ha sido uno de los grandes triunfadores de la jornada electoral, más teniendo en cuenta que lo hace defendiendo las siglas del Partido Popular, que apenas ha podido conseguir una pocas varas de mando. Paco Comes no solo la ha mantenido sino que la ha revalidado con una mayoría absoluta con 7 de los 13 concejales, uno más que el año pasado, frente a los 5 del PSPV y uno de Cs. Un éxito que también se puede considerar pesonal, ya que Paco Comes llegó a estas eleccionescomo alcalde pero no por ser elegido sino porque tomó la vara de mando del histórico Vicent Pastor, que decidió quedarse de concejal y reubicar a la alcaldía debido a sus problemas de salud. Problemas que sin embargo no le impiden seguir siendo edil en esta próxima legislatura.

Comes, no ha parado de recibir felicitaciones de los vecinos y vecinas, que hasta se han acercado al ayuntamiento para dárselas personalmente. Él asegura que aún no se lo cree. "Sabíamos que íbamos a ganar, porque estábamos haciendo una buena campaña y hemos llevado a cabo una buena gestión estos cuatro años, pero 7concejales ha sido una sorpresa. La gente me da la enhorabuena y ánimos y eso también te fortalece y te da ánimos de seguir trabajando", confiesa. Y tiene claroque la mayoría absoluta no le va a cambiar su forma personal de gobernar. "Voy a tener las puertas abiertas de mi despacho como siempre, para que la gente venga personalmente a contarme sus problemas e intentar solucionarlos. Nuestra prioridad es trabajar por y para la gente"

El popular afirma que se va a apoyar en en mismo equipo de trabajo "porque son gente que ha demostrado ser trabajadora y de número 7 incorporamos a un chico de apenas 21 años, que trae muchas ganas e ilusión y está muy capacitado".

En cuanto a la gestión, "segruiremos con proyectos importantes como llevar las aulasde músicaalAuditorio, hacer un parqu emultiaventura, semiapeatonalizar calles, dar ayudadas a los escolarizados de 0 a 3 años y los que se examinen en idiomas..." y con mayoría gobernar será más facil, aunque en la pasada legislatura contaba con el apoyo expreso de Cs y también la simpatía de Comporomís y EU que no han sacado ningún concejal. Tampoco Si se Puede. "La verdad es que parece que el bipartidismo ha vuelto a Massanassa. Los votos de la izquierda los ha acaparado el PSPV y solo Cs ha logrado por poco mantener el concejal".