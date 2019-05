Enric Palanca: "Hemos superado toda expectativa con la mayoría absoluta"

En la Pobla de Farnals no se ha hablado de otra cosa en toda la mañana. Las elecciones de anoche no han dejado indiferente en plazas, los comercios y el ayuntamiento, donde los vecinos, trabajadores y políticos comentaban con resaca electoral los resultados de los comicios municipales.

Con Levante-EMV ha hablado Enric Palanca, alcalde socialista reelegido anoche. Para él, la mayoría absoluta que ha obtenido el PSPV ha "superado toda expectativa" y la gestión en los cuatro años que viene va a cambiar en la composición del gobierno pero no en la línea política. "Nos habíamos acostumbrado a trabajar en equipo y ahora tenemos un mayor peso de responsabilidad", dice en referencia a los votos obtenidos que les permitirán gobernar en solitario. Un resultado que aunque sí era deseado ("no te voy a mentir, lo deseaba", apunta Palanca) no esperado. "Vamos a continuar el camino que nos hemos marcado", afirma el alcalde.

La política que va a seguir el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals no va a ser diferente pues "el pacto que teníamos no estaba basado en imposiciones mutuas sino en consenso y de ese acuerdo no diría que hemos sido los que lo han dirigido, sino diría que hemos sido la espina dorsal", ha apuntado el reelegido Enric Palanca.

Ahora, en los cuatro años que vienen, el equipo de gobierno liderado, una vez más, por el socialista Enric Palanca tendrá prioridad en tres grandes proyectos. El primero, el de gestionar el comedor de la escuela, el segundo, el culminar la construcción del carril bici a la playa y el tercero la puesta a punto del Teatre Auditori. Por último, Palanca ha destacado que de ahora en adelante, "al igual que hemos hecho en estos cuatro años", gobernarán "con la mayoría", tal como pregonaba el alcalde en su lema de campaña. Parece que ha ido bien.