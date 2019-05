"Nos queda mucho trabajo por hacer"

El PSPV-PSOE logró el domingo tres mayorías absolutas en l'Horta Nord, en Rafelbunyol, la Pobla de Farnals y el Puig. Estos municipios han seguido la tendencia de otros del Sud donde la ciudadanía ha premiado a los alcaldes.

En la Pobla de Farnals, el alcalde Enric Palanca, cree que el resultado ha «superado toda expectativa» y que la gestión en los cuatro años que viene va a cambiar la composición del gobierno pero no la línea política. «Nos habíamos acostumbrado a trabajar en equipo y ahora tenemos un mayor peso de responsabilidad», dice en referencia a los votos obtenidos que les permitirán gobernar en solitario. Un resultado que aunque sí era deseado pero no esperado. «Vamos a continuar el camino que nos hemos marcado», afirma el alcalde. «El pacto que teníamos no estaba basado en imposiciones mutuas sino en consenso y de ese acuerdo no diría que hemos sido los que lo han dirigido, sino diría que hemos sido la espina dorsal», ha apuntado.

En Rafelbunyol, el socialista Fran López valoraba los resultados y cree que el gobierno ha hecho del municipio «un pueblo dinámico y alegre». «Ahora la gente ha respondido. Durante la campaña veíamos que la gente estaba muy agradecida pero el resultado de las urnas nos avala aún más si cabe», explica además de avanzar que le quedan «muchas cosas por hacer y revalidar el gobierno local significará que se pueda aplicar el ambulatorio, empezar el colegio y ser un pueblo de referencia comarcal».

En el Puig, Luisa Pastor analiza que «hacía 20 años que el PSPV no alcanzaba la mayoría absoluta en el Puig». «Hoy todo el mundo llama, estamos hasta arriba, es una alegría», bromea la recién reelegida alcaldesa. Apunta que la mayoría absoluta no la esperaba. Sí que creía que su partido, el socialista, llegaría a los seis concejales, uno más de los que consiguieron en 2015 y uno menos de los que han obtenido finalmente.