Godella insta al vecindario a prevenir las plagas de cucarachas

La red de alcantarillado (una de las infraestructuras comunes más susceptible de ser hábitat de reproducción de plagas) cuenta en Godella con un sistema de limpieza, desinsectación y desratización, con programación periódica por parte de la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

Actualmente se hacen un total de cuatro actuaciones ordinarias de todo el sistema a lo largo del año, además de las actuaciones puntuales y revisiones para zonas especialmente conflictivas o siempre que se produce un aviso.

Estas actuaciones, no obstante, pierden su eficacia si en los espacios privados (arquetas de registro internas, patios comunes, bajantes, sótanos, etc.) no se realizan también las actuaciones necesarias. Una posibilidad de aumentar la eficacia de las actuaciones es hacer coincidir las actuaciones municipales con las que tienen que realizarse por parte de las comunidades de propietarios en cada edificio, casa particular o urbanización.

Actualmente las poblaciones de cucarachas (Periplaneta americana) en algunos lugares concretos es la problemática más extendida, no solo por su capacidad de reproducción, movilidad y dificultad técnica para el control si no que también por el rechazo que suscitan. Puntualmente existen problemas con poblaciones de roedores que se aprovechan de espacios deshabitados o terrenos propicios.

Desde la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Godella insisten en la necesidad de coordinar los trabajos programados por el consistorio a lo largo del año (4 tratamientos de toda la red) con los que, necesariamente, tienen que realizar los particulares en el interior de sus propiedades. Es muy importante que cada comunidad de propietarios o cada particular contrate unos servicios periódicos de desinsectación de las instalaciones comunes, principalmente de las de evacuación de aguas residuales (arquetas de registro, antiguos pozos ciegos, cañerías, entre otros).

Actualmente, ya se han realizado los tratamientos de la fase correspondiente al mes de enero y abril. Queda pendiente realizar la segunda y la tercera fases (julio y octubre). En todo caso, si durante el resto del año hay cualquier tipo de incidencia no dudéis en comunicarlo al área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Godella para hacer revisión, y tratamiento si se tercia, de las zonas afectadas.