Godella sortea cuatro cajas nido de murciélagos para ayudar a controlar las plagas

El Ayuntamiento de Godella instaló recientemente 24 cajas nido de murciélagos en distintos edificios municipales para usar estos animales como control biológico frente a las plagas de mosquitos y polillas.

Desde la concejalía de Medio Ambiente de este ayuntamiento, con el objetivo de implicar a la ciudadanía en esta causa, se sortearán cuatro cajas nido entre todas aquellas personas interesadas. Para inscribirse, solo hay que enviar un mail a agricultura@godella.es o llamar al 963638056 y preguntar por el área de Medio Ambiente o Agricultura. Se tendrá que indicar la calle y el número donde se quiere hacer la instalación, que tendrá que tener orientación este. La instalación no se podrá hacer en la vía pública, sino que tendrá que estar dentro de una propiedad particular. En caso de no cumplir con estos requisitos, la solicitud será descartada. El plazo para presentar las solicitudes en este sorteo estará abierto desde hoy hasta el próximo miércoles 12 de junio.

A causa de la polución, la contaminación lumínica y la destrucción de sus hábitats con el cierre de cuevas, refugios y casas antiguas donde podían nidificar habitualmente, los murciélagos están seriamente amenazados. Pero se trata de animales muy beneficiosos para nuestro hábitat, pues pueden comer hasta 600 insectos nocturnos como mosquitos y polillas.