Música en directe, animació, gastronomia i entreteniment infantil en paiporta

El carrer Sant Joaquim de Paiporta, en l'entorn de la popular plaça Xúquer, acull aquest cap de setmana la novena edició de la Fira Comercial de Paiporta. Promogut per la Regidoria d'Ocupació i Comerç, l'esdeveniment està enfocat amb l'objectiu de donar a conéixer a la població els comerços de proximitat, fonamentals per a dinamitzar l'economia local i crear llocs de treball al poble.

Enguany prendran part en la fira 18 comerços paiportins, entre els que hi ha negocis de tot tipus, des de sabateries a immobiliàries, constructores, papereries, joieries, centres esportius, espais d'art, cafeteries i restaurants, clíniques dentals i boutiques, i quatre associacions: Manos Unidas, Tyrius, Gentsana i Aldis.

Per tal d'animar els carrers del poble on se situarà la Fira Comercial, durant tot el cap de setmana hi haurà també Mercat Medieval i «gastronetes», amb una gran varietat de propostes gastronòmiques, a més d'animació de tot tipus, per a totes les edats i pràcticament a totes hores.

La Fira Comercial s'inaugurarà oficialment divendres a les 19.00 hores i, a partir d'aquest moment, començarà una programació totalment gratuïta en què la música en directe, l'animació per a grans, menuts i menudes, la gastronomia, els monòlegs, l'entreteniment, la màgia, els Djs i el 'tardeo' ocuparan el temps fins al diumenge a la nit.

Per als xiquets i xiquetes, la Fira i el Mercat Medieval tenen preparat un seguit d'activitats des del divendres, quan hi haurà espectacle de xanquers i foc, la visita d'un Quixot molt especial per la zona del mercat, i dos passes de música de l'Índia. La zona infantil tancarà a les 21.00 hores, i començarà aleshores la música en directe de J. Martin, que donarà pas al DJ David Avent, a les 22.00 hores.

Dissabte, des de les 11.00 hores, es podran visitar les casetes del comerç local i s'obrirà la zona kids, amb animacions i tallers mediambientals a càrrec d'Ecoembes. A més de música en directe durant el matí, a les 12.30 hores actuarà el Mag Barral, tindran lloc tallers de moneders, pinta-cares i altres activitats per als menuts i menudes.

De vesprada, l'acció es reprén a les 17.00 hores, i a les 18.30 hores visitarà el mercat Braco, el pirata. A les 19.30 hores hi haurà monòleg d'Axo Cómico a la zona de 'gastronetes', amb pinta-cares i l'actuació posterior d'Alba Díaz, «La Negra», a les 21.00 hores, just quan es tanque la zona kids.

Diumenge, l'activitat matinal s'ampliarà amb la col·laboració del Grup Scout Gaia, que oferirà els tallers de màscares de temàtica animal i el foto-reclam per un aire més net a partir de les 11.00 hores. A les 12.30 hores hi haurà conta-contes, taller de flors en goma eva i pinta-cares. De vesprada, a les 18.00 hores, s'ha programat «tardeo» amb DJ i una performance a la zona de «gastronetes», i l'actuació de JP Garcia a les 20.00 hores. El show de foc i faquirs a les 21.30 hores posarà el punt final a la Fira Comercial d'enguany.