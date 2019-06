Dimite una edila del PSOE de Burjassot arremetiendo contra técnicos municipales

A cuatro días del final del mandato, la concejala socialista de Burjassot Olga Camps ha presentado su dimisión por "hartazgo", y su "incapacidad para poder aprobar definitivamente la ordenanza de protección animal. Era mi gran reto y no ha podido ser, y lo siento a pesar de no ser la única responsable. El aparato burocrático de este ayuntamiento y la falta de interés y el inmovilismo de parte de los técnicos y responsables, ha hecho que esta ordenanza pionera, novedosa y proteccionista se vaya a quedar en el cajón el tiempo que se consienta".

La regidora, tras ocho años en el consistorio, no iba a continuar al figurar en el puesto 20 de la lista que encabezaba Rafa García el pasado 26M. Así, Camps dice que se marcha "por decencia", ya que "no puedo seguir en un sitio en el que no me siento bien, y porque me he quedado sin energía al haber invertido tanta ilusión y tantas ganas en esta legislación para los peludos, y en otros proyectos que se han quedado en los cajones por los mismos motivos". En este sentido, admite que "me iba a ir de todas formas porque siempre he dicho que mi límite en política debían ser ocho años y así ha sido, pero las circunstancias adversas han forzado mi salida tres días antes de cumplir con mi plazo, pero tenía que hacerlo por dignidad".

La exconcejala agedece "todo el apoyo, todo el cariño, ayuda y comprensión", y pese a las críticas a funcionarios y trabajadores del ayuntamiento, reconoce que les ha "cogido mucho cariño y voy a echar mucho de menos, a mis compañeros concejales del equipo de gobierno y de la oposición, mis compañeros y amigos de partido, la gente que me saluda y me sonríe por la calle sin conocerme, a mis viejos amigos y a los nuevos amigos que he hecho en estos ocho años. Sinceramente, esto es lo que me llevo y estoy tremendamente orgullosa de ello".

Olga Camps también pide perdón por "salidas de tono", "comentarios (hechos con el único ánimo de defender a ultranza mis ideas y opiniones), por mis intervenciones en el pleno que hayan sido poco acertadas, por los que hayan aguantado mis lamentos y mis euforias, por mis desconsuelos€ Os he considerado a todos parte de mí y os he dado toda mi confianza".

La concejala "comodín", comno así se llama, explica que su paso por el ayuntamiento ha sido una "experiencia muy enriquecedora, con sus fracasos incluso, porque de todo se aprende y no me arrepiento en absoluto. Seguiré luchando por la discapacidad, por la protección de la naturaleza, por la educación de nuestra infancia, y por los derechos de los peludos, desde todos los ámbitos que pueda y sin descanso, porque yo no soy capaz de parar y quedarme quieta en el simple papel de observadora".

Por último, da las gracias al alcalde Rafa García, "por haberme dado esta oportunidad, por tu apoyo incondicional, por tus consejos y por tu cariño€ Pero no ha podido ser, la ordenanza no ha podido salir en esta legislatura. Confío plenamente en ti, y en mis compañeros nuevos concejales, y os dejo este reto encima de la mesa. Me perdonaréis que no vaya a acompañaros en el pleno de investidura, pero no tengo ánimos".