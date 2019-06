El PSPV de Paiporta planta a Compromís en la segunda reunión del pacto

Las negociaciones entre Compromís per Paiporta y el PSPV se han interrumpido apenas comenzaban. Los socialistas han plantado esta tarde a la coalición en la reunión que tenían prevista y el próximo encuentro lo han fijado para el viernes, un día antes de la investidura. De no participar negociadores externos que resuelvan las malas relaciones entre ambos grupos derivadas de la crisis que provocó la ruptura del gobierno hace meses, el Partido Popular, que lidera Vicente Ibor, podría asumir la alcaldía con ocho ediles, frente a los 11 que suman las fuerzas de izquierdas.

Según ha informado la candidata del PSPV, Maribel Albalat, "a día de hoy no se dan las condiciones para llegar a un acuerdo" básicamente porque "siguen utilizando en las comunicaciones inernas y las que transmiten a los medios de comunicación la imposición en lugar del diálogo, como han hecho estos cuatro años".

Albalat considera que aún podría darse un acuerdo "si de verdad reflexionan y cambian de actitud" ya que "la situación no es la misma que hace cuatro años". La edila insiste en que "Compromís tiene que entender que es el Partido Popular el que ha ganado las elecciones" y, por lo tanto, "las fuerzas de izquierdas tienen que entenderse con el diálogo y no con imposiciones"."Ya hemos vivido estas actitudes y las cosas tienen que cambiar", indica.

Por su parte, para Compromís, el plante ha caído como un jarro de agua fría después del primer encuentro cordial del lunes. Según su versión, el PSPV les habría comunicado que no estabade acuerdo con el borrador que Compromís les remitió para preparar la reunión. "Pero, en lugar de proponer cambios o indicar los puntos en los que se debería continuar trabajando para modificarla, han decidido no presentarse a la reunión", ha criticado la coalición nacionalista.

Dado que el PSPV ha propuesto una nueva reunión para el viernes, a 24 horas de la investidura, Compromís per Paiporta considera que "ya no hay garantías de que el encuentro se produzca, ni que con tampoco margen de tiempo se pueda llegar a ningún acuerdo".



Cinco líneas programáticas

Sobre las materias que se están negociando, Compromís indica que la propuesta remitida al PSOE consta de un preámbulo con cinco líneas programáticas básicas: Políticas Sociales y para la Igualdad, Participación Ciudadana y Transparencia, Políticas de Promoción Económica y Fomento del Empleo, Impulso del Urbanismo Sostenible, y Mejora de la Movilidad y Espacio Público.

Además, se negociaba una reformulación de la organización del ayuntamiento en 10 áreas "que tiene como objetivo repartir las responsabilidades de gobierno y garantizar que los dos partidos de la coalición tengan competencias similares".

"Desde Compromís per Paiporta se entiende que es muy difícil llegar a un acuerdo si no se sabe qué quiere el partido socialista. La mejor manera de trabajar por Paiporta no es forzar un encuentro sin ninguna garantía con sólo un día de margen. Las personas que hemos sido elegidas por el pueblo tenemos el deber de actuar con responsabilidad y poner por delante a las personas", indican.