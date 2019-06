El PSPV exige dos años de alcaldía para pactar con Compromís en Paiporta

El PSPV-PSOE de Paiporta ha replicado a Compromís con una contrapropuesta en la que pide por escrito la alternancia en la alcaldía durante dos años. Los negociadores de la formación socialista la han hecho llegar este miércoles por la tarde a la coalición nacionalista, como base para la reunión que ha de producirse mañana viernes, a 24 horas de la investidura.

Tal y como ha avanzó Levante-EMV hace dos semanas y tal y como algunas instancias supralocales del PSPV proponían a la agrupación local, el equipo de la candidata Maribel Albalat ha hecho llegar la propuesta de turno en la alcaldía, que ella compartiría con Isabel Martín, de Compromís. Este ha sido desde el primer momento el principal escollo del acuerdo ya que Compromís, en principio, se niega a realizar esta concesión y apela al documento base que los negociadores de los pactos locales del Govern del Botànic establecieron, por el que "en líneas generales" se prefiere que sea la fuerza más votada de la izquierda la que presida el pleno. Por ello, si no se llega a un acuerdo, el popular Vicente Ibor resultará elegido alcalde el sábado en segunda ronda.

"Paiporta ha sido desde siempre un caso particular y excepcional porque aquí ha ganado el Partido Popular y porque existen unas malas relaciones derivadas de una ruptura. Así que en Paiporta, el PSPV tiene claro que decidirá sobre el pacto la asamblea local porque así se lo hemos hecho saber a nuestros dirigentes", asegura Maribel Albalat.

Desde esta perspectiva, los socialistas han entregado un documento donde se reflejan sus propuestas de gobierno "acordes a la situación de igualdad de ambos partidos"."Hay que tener en cuenta el hecho de que gracias a que el PSOE ha subido un concejal se puede plantear un acuerdo con mayoría absoluta", han indicado en el PSPV. Y además desvelan que ya dejaron claro en la primera y única reunión con Compromís, celebrada este lunes, que no aceptarían cuatro años de alcaldía para Martín.

Además, Albalat y los suyos recriminan a Compromís su "deslealtad" ya que consideran que "faltan a la verdad cuando dicen que no saben la postura del PSPV-PSOE". "La conocen desde la reunión que tuvimos el lunes. Otra cosa es que no les interese decirla. De hecho, ante la propuesta que nos hicieron de que Compromís ostentara la alcaldía los próximos cuatro años, se les dijo que no, que modificaran esa propuesta, pues el PSPV-PSOE no la aceptaría. Aún así, nos pasan por escrito una propuesta de acuerdo donde no refleja nada de los acuerdos programáticos del lunes", se queja el PSOE.

"Si Compromís tiene voluntad de acuerdo, es su responsabilidad asumir que esta no es la misma situación que hace cuatro años, por lo tanto el resultado del pacto no puede ser el mismo", añaden los socialistas, quienes opinan que la coalición nacionalista "no respeta" a sus votantes. Para el PSPV, el resultado electoral es un "empate técnico" aunque Compromís tiene seis ediles y Albalat logró finalmente cinco. Cabe recordar que en el recuento inicial tenían los mismos concejales pero el PP pidió la revisión y ganó un escaño a costa del PSOE, una resolución de la Junta Electoral de Zona de València que los afectados no recurrieron ni en ese órgano ni en la Junta Electoral Central.

"Estamos acostumbrados a estas actitudes en Compromís, pero esto tiene que cambiar. Tienen que respetar al PSPV-PSOE, y reflexionar sobre sus resultados electorales y todo lo que ha ocurrido. Compromís ha perdido las elecciones, y ya hace tiempo que perdió nuestra confianza. Si reflexionan y nos escuchan, el pacto todavía es posible", indican en el PSPV.



Crisis de gobierno

El Partido Popular ganó también las elecciones en Paiporta en 2015, tras ocho años en la alcaldía, aunque su líder Vicente Ibor perdió la mayoría absoluta. Este hecho propició un acuerdo tripartito entre Compromís, PSPV y Podeu (Podemos y Esquerra Unida) que se repartió el gobierno con Martín al frente. En la segunda etapa del mandato creció el desencuentro entre las dos primeras formaciones y el PSPV acabó abandonando el gobierno el pasado otoño, en medio de una crisis, con duras críticas al talante de Compromís y la alcaldesa. La relación en todo este tiempo ha empeorado porque hubo desencuentros posteriores en plenos.

Tras las elecciones municipales del 26 de mayo, Compromís buscó el acuerdo pero las negociaciones no se han iniciado hasta esta semana por la falta de respuesta del PSPV. Aunque ambas fuerzas afimaron haber salido del primer y único encuentro satisfechas por el clima de "cordialidad", los dos partidos ocultaron que el asunto del turno de la alcaldía estaba encima de la mesa. Tras la reunión, Compromís remitió una propuesta al PSPV de reparto de áreas y reorganización municipal con la alcaldía exclusivamente para Martín, con el objetivo de que se abordara en la reunión del miércoles. Pero el PSPV plantó a sus futuros socios. Dado que la reunión que ambas partes tendrán es el viernes, Compromís considera que hay poco tiempo para negociar.