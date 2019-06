Un vecino dona a Sedaví una copia del acta de fundación del València CF

Marcelino Latorre, un vecino de Sedaví, ha donado al ayuntamiento una copia del acta de fundación del València CF. El documento ha sido recibido a manos del alcalde, Ferran Baixauli.

Todo ha ocurrido gracias a Marcelino Latorre, vecino de la localidad que colecciona álbumes del club de fútbol desde el año 1954. Un total de 59 álbumes que el vecino de Sedaví ha donado al Club de Fútbol, que también celebra su centenario en este 2019.

"No presumo de nada, aunque es dificilísimo, he estado 60 años recogiendo todo lo que he podido sobre el València Club de Fútbol", ha explicado el coleccionista. José Luis Zaragosí, patrón de la Fundación València Club de Fútbol, ha remarcado que "gestos como estos son fantásticos para la Fundación y para la recuperación del patrimonio histórico del propio club", es una cosa digna de agradecer, sin duda".

Marcelino asegura que "he seleccionado lo más importante del València Club de Fútbol y de sus jugadores", afirma el coleccionista. El club quiso agradecer a Marcelino Latorre que donara su colección invitándolo al palco VIP. Además, el València Club de Fútbol lo obsequió con la réplica exacta del acta de Fundación del Club Valencianista, la misma que le entregó al alcalde de Sedaví para que el Ayuntamiento tuviera este tesoro, especialmente para cualquier aficionado del Club de Futbol.