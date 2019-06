Sorpresa en el PSOE por una ruptira a última hora

La decisión, en la penúltima jornada, de romper el acuerdo ha pillado totalmente por sorpresa al PSOE de Xirivella, cuyos dirigentes no entienden la causa. El candidato Michel Montaner ha reconocido que no lo esperaba. "Las negociaciones han ido muy bien. Hemos avanzado mucho en configurar un programa de gobierno muy bueno y con gran consenso, por lo que nos ha sorprendido que después de hacer todo este trabajo, se descuelguen", indica. No obstante, en el PSPV se asegura que "la puerta estará abierta hasta última hora de este viernes".

Por tanto y hasta nuevo cambio, el pacto de gobierno en Xirivella será entre el PSPV y Podemos mientras que Compromís votará la investidura de Montaner, tal y como dictamina el partido.