Carceller (PP) será la alcaldesa de Puçol y habrá alternancia en Godella

A pocas horas del pleno de investidura dos municipios de l'Nord Nord que estaban sin acuerdo, lo alcanzaron in extremis. En Puçol el PP tendrá la alcaldía, mientras que en Godella, Compromís y Socialistas pactaron la alternancia.

? Godella. Compromís y PSPV pegaron ayer las negociaciones que se rompieron el jueves. La alcaldía era el principal escollo y finalmente ambos partidos se dieron la mano con una solución salomónica: alternancia de dos años para cada uno. La legislatura la comenzará Eva Sanchis. Ahora falta por saber, si Unidas Podemos, entra en el gobierno o solo permite la investidura de la dirigente de Compromís y se queda al margen.

La reunión apenas duró 30 minutos, ya que el único punto era quién tendría la alcaldía. El jueves, el PSOE se desmarcó exigiendo los cuatro años, con el argumento de que Unidas-Podemos no apoyaría a Sanchis y que, por tanto, Teresa Bueso, cabeza socialista, generaba más consenso. Compromís no aceptaba tal propuesta al entender que siendo la lista progresista más votada debía tener su turno de alcaldía. Así, salvo sorpresa de última hora, la izquierda continuará gobernando en Godella. Si es en tripartito será con mayoría. Las concejalías ya estaban repartidas, con Urbanismo para Compromís y Hacienda para el PSOE. A Unides Podemos le corresponderá, si forma parte del ejecutivo, Medio Ambiente, Salud Pública y Bienestar Animal.

? Puçol. Finalmente todo indica que hoy tendrá la vara de mando en Puçol la popular Paz Carceller, que en la jornada de ayer remató el pacto con Ciudadanos y el partido de las urbanizaciones PURP. La candidata indica que las conversaciones apuntan a que tanto estas fuerzas como Vox votarán su investidura pero, por el momento, entrarán en el gobierno Ciudadanos y PURP, en base a las diferentes reuniones en las que se ha consensuado el programa.

? Almàssera. El socialista Ramón Puchades ha logrado cerrar un acuerdo de investidura con Unides-Podem. Por su parte, todo apunta a que Compromís no se sumará y no votará hoy al alcalde del PSPV en el pleno de constitución.

? Massamagrell. En la línea de lo que ha publicado Levante-EMV en los últimos días, Compromís se ratifica en que no apoyará la investidura del PSPV porque el candidato está imputado por el caso del dinero de los feriantes.

? Alboraia. El alcalde socialista Miguel Chavarría informa de que ha acordado con Compromís y EU que continuarán las negociaciones a partir del lunes para ver si es posible un pacto.

? Albalat. Tras una semana de negociaciones, se han estancado en el reparto de áreas aunque la negociación será retomada tras la investidura.