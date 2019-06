Compromís y el PSPV de Paiporta cierran las negociaciones sin acuerdo en la alcaldía

Las negociaciones en los municipios de l'Horta para llegar a acuerdos de gobierno tuvieron ayer resultados desiguales. Aunque se lograron algunos pactos, también quedaron otras tantas situaciones abiertas tanto en l'Horta Sud como en l'Horta Nord que tendrán que resolverse hoy, si bien en la mayoría de municipios ya está claro quien ostentará la vara de mando.

? Paiporta. La negociación más difícil fue en Paiporta ya que tras una jornada maratoniana de reuniones, Compromís, con seis ediles, y el PSPV, con cinco, consensuaron numerosos aspectos de la futura gestión municipal pero mantuvieron el escollo que ha impedido un pacto durante toda la semana: la formación nacionalista quiere la alcaldía los cuatro años por tener más ediles y el grupo socialista pide turnos de dos años por considerar que prácticamente hay un empate.

Los negociadores de ambas fuerzas mantuvieron una larga reunión ayer por la mañana en la sede de Compromís, que prosiguió por la tarde y finalmente dejaron en manos de las asambleas de sus partidos la decisión final. Al cierre de esta edición no estaba claro si se llegaría al acuerdo o si el popular Vicente Ibor puede ser hoy el alcalde. Respecto al resto de la reunión, los dos partidos cerraron «un programa común de gobierno», así como una reorganización de diferentes áreas del consistorio «para mejorar la gestión del ayuntamiento». Además se acordó una distribución de áreas «equitativa», con 11 departamentos de los que Compromís asumiría seis y el PSPV cinco.

Sobre la alcaldía, Compromís se reafirmaba en que ha de estar en sus manos cuatro años y apelaba a las directrices del Pacte del Botànic, que estableció que «en líneas generales» ha de tenerla la fuerza más votada y con más representación. «Solo en el caso de los municipios donde haya un empate en número de concejales, el Botànic establece libertad para negociar la alcaldía compartida, situación que no se da a Paiporta» recalcaron. A cambio, ofrecieron una vicealcaldía. Por su parte, los representantes del PSPV manifestaron que piden la alternancia de la alcaldía dos años «como reconocimiento al trabajo que se ha hecho y a los resultados». Y aunque comparten la idea de la figura de la vicealcaldía, consideran que ha de darse «siempre desde la alternancia de dos años para cada uno en la alcaldía».

? Manises. El pacto no se reeditará, por el momento, en Manises entre APM-Compromís y el PSPV aunque los socialistas dejaron ayer claro que facilitarán la investidura del nacionalista Jesús Borrás. de hecho, el PSPV se levantó de la mesa en la última reunión y la abandonó. Este grupo esgrime que «después de haber llegado a consensuar 25 puntos programáticos» en los que llegaron a renunciar a la consulta ciudadana del auditorio, plantearon «una reordenación de las áreas que han funcionado mal estos cuatro años» pero Compromís no la aceptó. De este modo, por ahora no entran en el gobierno.

? Sedaví. Tampoco habrá pacto PSPV-Compromís en Sedaví. Los socialistas indicaron ayer que «desde el primer momento» los nacionalistas prefirieron quedarse fuera del gobierno pero se negociaba un acuerdo de investidura. Finalmente la negociación se rompió porque «teniendo un acuerdo de programa, Compromís quiere marcar las pautas y estar en los organismos supramunicipales sin estar en el gobierno». «Lamentamos su decisión ya que hemos sigo muy generosos teniendo nosotros siete ediles», manifestó el PSPV.

? Catarroja y Alcàsser. En ninguno de ambos municipios se llegó ayer a un acuerdo, en principio por lo que se prevé un gobierno en minoría aunque con investiduras aseguradas hoy para la fuerza más votada en cada caso. En Alcàsser, será el PSPV de Eva Zamora, mientras que Jesús Monzó de Compromís per Catarroja será el alcalde.