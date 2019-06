Paco Gómez, alcalde el minoría en Massamagrell

El socialista Paco Gómez, obtiene de nuevo la vara de mando del Ayuntamiento de Massamagrell, en minoría. El PSOE se hace con la alcaldía en solitario con cinco concejales de diecisiete y se verá obligado a dialogar y consensuar con la oposición que avisa que estará encima de la gestión. Al final no hay pacto de progreso, entre PSOE y Compromís. Los nacionalistas votaron en blanco y de momento las diferencias están sobre la mesa para volver a reeditar el pacto de gobierno como en la pasada legislatura también en minoría, con la alcaldía compartida y que ahora no hay acuerdo.

Tan sólo se presentaron cuatro candidatos a la alcaldía: Cs, Vox, PP y PSOE. Compromís y EU-Podemos votaron en blanco y no dando respaldo a un gobierno de progreso. De momento, no hay entendimiento con el PSOE. La imputación del alcalde, Paco Gómez, por la denuncia del PP en la Fiscalía Anticorrupción por el tema de los feriantes, no ha pasado factura, pero merma la confianza del resto de partidos políticos y son sólo los socialistas en minoría quien asumen las riendas del Ayuntamiento de Massamagrell.

"Campaña de acoso sin derribo"

En el discurso de investidura, el alcalde Paco Gómez, señaló haber sufrido una "campaña de acoso y que no ha tenido derribo", al tiempo que insistió en que "vamos a darlo todo, en este caso de nuevo en minoría. Tendremos que dialogar y consensuar y espero que seamos capaces de aparcar las diferencias, el odio y el rencor y empezar de cero para poder avanzar y tener el pueblo que merecen los vecinos. Mi puerta estará abierta. Los socialistas somos gente de palabra y voy a ser un alcalde de todos y para todos".

Desde el PP, su candidato Enrique Senent, recordó que "este alcalde pasará a la historia por estar imputado, tiene un juicio abierto y transmiten incertidumbre. Repite un gobierno ineficaz y nosotros haremos una oposición constructiva. Nos prometieron transparencia y están en los tribunales. El diágnostico no es bueno".

Por su parte, el exalcalde de Compromís, Pep Galarza, dijo que se "abre un nuevo proceso y un camino para trabajar y busca una gestión más eficaz, un pueblo igualitario y limpio, así como más participativo y centrado en las personas". Desde Voz, su concejal José Carlos Grau, añadió que presentarán muchas ideas y desde Cs, Jesús Gimeno, matió que "nosotros éramos la alternavita real".