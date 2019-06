Manises: La izquierda le da el voto a Borràs (Compromís) sin acuerdo

El alcalde de Manises, el veterano Jesús Borràs (APM-Compromís), volvió ayer a hacerse con la vara de mando del pleno con los votos de su grupo (seis ediles) además de los del PSPV (cuatro) y Podem (dos). Aunque no se ha alcanzado un pacto de gobierno por ahora de las tres fuerzas porque las negociaciones se encallaron en la propuesta de reorganización de áreas del consistorio, la asamblea del PSPV valoró la noche anterior si se abstenía. «Al final decidimos que no podiamos permitir que un alcalde progresista saliera con menos votos que la derecha. No hay pacto de gobierno. Pero pensábamos que era un ejercicio de responsabilidad y una manera de indicar que nosotros no cerramos puertas», explicó a este diario Ángel Mora, el secretario general del PSPV y edil electo.