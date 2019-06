Los nuevos alcaldes se reúnen con sus equipos para arrancar el mandato

Seis ayuntamientos de l'Horta tienen alcaldes nuevos desde el pasado sábado y la mayoría de ellos ya ha tomado posesión de su despacho esta mañana, además de haber mantenido las primeras reuniones con técnicos municipales y altos funcionarios. Firma de diplomas, envío de cartas y, sobre todo, toda de decisiones para reorganizar equipos son sus primeras decisiones.

Entrar al despacho de alcaldía de Alaquàs no era ninguna novedad para el socialista Toni Saura, que lleva más de una década en el gobierno local y en los últimos ocho años ha tenido gran parte de la responsabilidad. Pero esta mañana lo hacía como alcalde. El edil ha llegado al consistorio a las 8,20 horas y su primera reunión ha sido con el gabinete de Alcaldía (que integran tres personas funcionarias pero donde habrá algún cambio) para planificar la semana y repasar la agenda. En el despacho ha colocado ya su ordenador y una foto con toda la candidatura que le regaló la asamblea local del PSPV la noche electoral.

Posteriormente ha tenido una reunión con el profesor de la Universitat de València, Luis Arciniega, delegado por el vicerrector Jorge Hermosilla para coordinar la segunda edición de los cursos de otoño en el Castell de Alaquàs, "una iniciativa que nació con la celebración del centenario", recalca el alcalde. "En esta ocasión la temática será muy interesante porque se abordará 'El Conflicte de les Germanies'" ya que se celebra el quinto centenario. A la cita ha asistido también el director de Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, Enric Juan.

En la segunda parte de la mañana ha mantenido una reunión con el departamento de personal y posteriormente otra más amplia con los cabezas de sección del consistorio para anunciarles las nuevas líneas de trabajo y pedirles "que estudien los procedimiento para ver de qué forma pueden simplificarse los trámites administrativos".

En medio de esa agenda ha firmado los diplomas para el alumnado que acaba el curso de l'Escola de Teatre Juan Alabau y ha rubricado también las cartas que va a dirigir a los nuevos alcaldes y alcaldesas de la comarca, así como a los consellers y conselleres. En la mesa tenía también la convocatoria de un acto para todas las asociaciones de la población con el objetivo de comenzar a elaborar el primer plan municipal de igualdad, "que es una de las prioridades" y que se desarrollará "gracias a una subvención del Pacto Estatal contra la Violencia Machista".



En l'Horta Nord

Guillermo José Gimeno se ha estrenado esta mañana oficialmente como nuevo alcalde de Rocafort, el primero de la comarca bajo las siglas de Ciudadanos. Después de dejar a su hija de cinco años en el colegio, acción de califica de sagrada y fundamental todos los días, ha llegado al consistorio para iniciar el mandato 2019-2023, en el que será la cabeza visible los dos primeros años en un gobierno junto con el Partido Popular y Vox.

Su primera reunión ha sido con el secretario y el departamento de intervención para ponerse al día de las cuestiones más urgentes. "Ha sido una primera toma de contacto y también para abordar las cosas que deben acometerse ya, aunque ya me han dicho que no me iban a saturar el primer día", bromea en la mesa de su despacho. "Y ya tengo documentos para firmar", anuncia.

El resto de su primera jornada como alcalde se centra en reunirse con el jefe de la Policía Local, para conocer su funcionamiento, "así como con el personal del ayuntamiento para mandarles un mensaje de tranquilidad", advierte. "Tenemos que apoyar a nuestros trabajadores, ya que son ellos los que ejecutan el trabajo día a día, y sin ellos el ayuntamiento no puede hacer nada". También visita la Casa de la Cultura y el edificio de Servicios Sociales.

Desde primera hora ha estado en contacto con integrantes de sus socios PP y Vox, "que ya tienen ganas de venir y empezar a trabajar, pero primero vamos a organizar un poco esto y ya nos ponemos en marcha los siete concejales". Y como firme defensor de la conciliación laboral y familiar, que aplica a rajatabla en su empresa, esta tarde asistirá al concierto de fin de curso del colegio de su hija.