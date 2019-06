Alumnos de Paterna ganan el concurso nacional de Leroy Merlin Hazlo Verde

Los alumnos de 3º del colegio Vicente Mortes de Paterna ganan la categoría de 3º y 4º de Primaria del concurso escolar de Leroy Merlin Hazlo Verde, cuyo objetivo es promover la concienciación medioambiental para crear un hábitat más sostenible. Así, de los 320 proyectos presentados, las iniciativas de alumnos de Valencia, Palma de Mallorca y Valladolid han sido las ganadoras en cada una de sus categorías, fruto de su gran innovación y creatividad.

Los alumnos valencianos han presentado el proyecto "Almuerzos Responsables", cuya finalidad es disminuir los residuos generados por los almuerzos. De esta forma, los alumnos comenzaron a utilizar materiales reutilizables para llevar sus almuerzos al colegio, desechando así el uso continuado del papel de aluminio y potenciando en su lugar la tradicional fiambrera. Cabe destacar que, además, concienciaron al resto de alumnos del colegio a través de la radio escolar, invitando a todos ellos a sumarse a la inciativa.

El Director de Comunicación, Identidad Corporativa y Negocio Responsable de Leroy Merlin España, Rodrigo de Salas ha destacado que "los proyectos presentados por los niños muestran el compromiso de las nuevas generaciones con el medio ambiente. Esto reafirma la importancia de que todos nos involucremos en la conservación de nuestro entorno. Seguimos apostando por Hazlo Verde año tras año para que miles de niños y niñas de este país se conviertan en agentes del cambio".

Los ganadores del concurso han visitado la sede central de la compañía en Madrid donde fueron recibidos por el Director General de Leroy Merlin, Ignacio Sánchez Villares. Alli, los alumnos recogieron un diploma acreditativo y , como premio, los alumnos asistirán al próximo Campus Hazlo Verde que tendrá lugar en Rascafría (Madrid), donde seguirán formándose como embajadores del medio ambiente en un entorno natural. Este campamento tiene como objetivo fomentar la realización personal de los más pequeños y promover la sostenibilidad desarrollando actividades de Do It Yourself (Hazlo tú mismo) en plena naturaleza.

El Concurso Escolar Nacional Hazlo Verde tiene como objetivo promover la generación de ideas para crear un hábitat más sostenible. En esta línea, la tercera edición del Programa de Sensibilización Medioambiental Hazlo Verde de Leroy Merlin ha movilizado a 152.872 alumnos de 1.006 centros educativos toda España y ha contado con la participación de 1.080 profesores. Esta iniciativa se dirige a alumnos de entre 3º y 6º de Educación Primaria. Además, también se incluyen proyectos internivel, en los que participan alumnos de distintos cursos e incluso el colegio en su totalidad.

El programa, que tiene como objetivo sensibilizar desde la infancia sobre la importancia de adoptar hábitos sostenibles y respetuosos con el medioambiente, ha obtenido excelentes resultados durante su tercera edición. De este modo, Hazlo Verde permite educar a los más pequeños como ciudadanos responsables con su entorno, potenciando su imaginación y creatividad y convirtiéndose en agentes del cambio promoviendo la sostenibilidad a través del descubrimiento de los siete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el medioambiente.

Hazlo Verde consta de contenidos pedagógicos a disposición del profesorado y la sociedad en general, un concurso escolar nacional y talleres medioambientales. En la web de la iniciativa (hazloverde.es) es posible acceder a la información de cada actividad, así como descargar materiales didácticos adaptados a las necesidades educativas de cada edad.