El PP de Paiporta critica que Compromís y PSOE no informen de sus sueldos

El Partido Popular de Paiporta considera que la recién estrenada legislatura en el ayuntamiento "ha empezado como acabó la anterior, con desencuentros, falta de comunicación y una imagen lamentable de los socios de gobierno, Compromís y PSOE". "No han sido capaces de ponerse de acuerdo ni para hacer una foto conjunta de todos los concejales del gobierno, se la tiene que hacer cada grupo por separado", ha asegurado el portavoz popular, Vicente Ibor.

El edil hace referencia a que Compromís, que tendrá la alcaldía por dos años, ha comunicado los cargos que la mandataria Isabel Martín ya ha adjudicado a los y las representantes de su grupo, mientras que se desconocen aún los del PSOE. "Compromís actúa en solitario sin empatía y presenta a sus concejales sin esperar a sus socios de gobierno. Esta es la segunda fisura ya en el pacto de gobierno en diez días, tras la crítica que la alcaldesa hizo a los socialistas en el propio pleno de investidura", incide Ibor.

El exalcalde valora que "salvar un pacto in extremis, escenificar una ruptura en octubre de 2018 y, a pesar de los continuos enfrentamientos, volver a pactar hace 10 días en el último minuto" ya apunta a que el mandato "no va a ser pacífico ni beneficioso para el conjunto de la ciudadanía"."No sólo no se fían los unos de los otros sino que, además, apenas se dirigen la palabra y es muy difícil trabajar para los vecinos cuando tu preocupación real se centra en tus desencuentros con tus socios de gobierno", sostienen los populares.

Para el PP, el "único interés" de ambos grupos ha sido el reparto de la alcaldía. "No les ha interesado el proyecto ni el programa, ni las necesidades de los vecinos de Paiporta, sólo intercambio de salarios y prebendas. Un pacto en base a esa única cuestión y contra la lista más votada no puede ser bueno para nadie", insiste Ibor.

Además, el PP recrimina que el anuncio de las delegaciones para Compromís "no viene acompañada, sin embargo, de un ejercicio de transparencia" ya que no se ha aclarado "cuántos concejales van a ser liberados, ni el coste repercutido que tendrán para los vecinos".

"No quieren publicar el acuerdo como sí han hecho otros gobiernos autonómicos y locales, los mismos que alardean de transparencia, y que ahora ocultan el contenido del pacto a los vecinos y a la oposición. El nivel de incongruencia es alarmante", critica Ibor.