Un estudio califica el riesgo en Fuente del Jarro de "muy reducido"

La agrupación empresarial Asivalco ha sido sede de la presentación del Plan Integral de Seguridad Integral de Fuente del Jarro. El documento concluye con que el parque empresarial tiene riesgo "muy reducido" pero, no obstante, llama la atención sobre ciertas amenazas y señala acciones que se han de acometer.

El incendio de la empresa Indukern, en febrero de 2017, con media decena de naves arrasadas, puso en evidencia la necesidad de este documento, por lo que para Asivalco ha sido una reivindicación continua. La evacuación que tuvo que producirse de toda la segunda fase de naves, a causa del fuego, hizo más patente si cabe los problemas de movilidad, al existir un solo túnel de reducidas dimensiones de conexión entre una parte y la otra.

Para la elaboración de este documento, que es dinámico y en constante actualización, se ha realizado una amplia labor de recopilación de información a través del desarrollo de encuestas a los responsables de las empresas, así como auditorías a empresas consideradas de mayor riesgo. No obstante, hoy se ha resaltado la necesidad de que "todas las empresas participen aportando la información que se les requiere, las que no lo han hecho anteriormente tienen la oportunidad de hacerlo ahora, ya que no es un documento cerrado y es importante una valoración de conjunto".

El Plan de Seguridad Integral, financiado por el Ayuntamiento y elaborado por una empresa especializada, identifica las posibles amenazas y las clasifica por su probabilidad de riesgo: desde incendio a inundaciones, pasando por riesgo químico, así como robos y atracos, entre otros. En conjunto, la percepción ante el riesgo de amenazas se considera "muy reducido".

No obstante, en el plan se recalca la necesidad de "mejorar las infraestructuras y crear un censo de empresas que permita tener toda la información necesaria para valorar sus riesgos intrínsecos o carga de fuego. Ello es fundamental para asegurarse que las medidas preventivas y reactivas que se toman sean las adecuadas, especialmente en caso de incendios.

Respecto a los hidrantes, el documento señala que la distancia entre ellos no debe ser superior a 200 metros. En este sentido, cabe resaltar que "no se cumplen las distancias reglamentarias, por lo que debe rediseñarse la red garantizando las distancias mínimas y ejecutarlo cuanto antes". Este ha sido uno de los caballos de batalla de Asivalco en los últimos años.

Por otro lado, una de las propuestas fundamentales de mejora que se proponen es la creación de un canal de comunicación abierto, directo y fluido entre la entidad y los responsables de seguridad de cada empresa, con el objetivo de que estén informados al instante de cualquier incidencia, evitando situaciones de desinformación. Para ello, es imprescindible la participación de las empresas, entregando la información de las personas designadas como responsables de seguridad en caso de emergencia.

El Plan de Seguridad Integral especifica ciertas debilidades, como son el hecho de que las naves apenas tengan separación, la ausencia de información sobre la actividad de algunas de las empresas alojadas, situaciones derivadas de baja presión de agua en algunas zonas, espacios con alto riesgo de inundabilidad y problemas de movilidad. En este sentido, la seguridad vial se considera de riesgo medio por todos los problemas de accesos en horas punta, el tráfico de camiones y el cuello de botella que supone la comunicación entre la fase I y II de Fuente del Jarro. Todos estos problemas son frecuentemente reivindicados por Asivalco, a la espera de que se tomen las medidas oportunas a nivel municipal y por parte de Ministerio de Fomento y administración autonómica.

Sin embargo, el documento también destaca las fortalezas del polígono, como es la presencia en Fuente del Jarro de un Parque de Bomberos, que garantiza un tiempo de respuesta de tres minutos ante un aviso de incendio. Por otro lado, la respuesta de Policía Local y Nacional se estima en cinco minutos, y destaca la buena labor que presta el servicio de vigilancia privada, con un tiempo de respuesta menor a tres minutos, así como su coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

La gestión profesionalizada de la asociación de empresarios es señalada también como un aspecto muy positivo. Finalmente, como oportunidades para la mejora del área empresarial se enumera la implicación de la entidad en Fepeval y en la CEV o sus excelentes relaciones institucionales.



Valor del polígono



Por otro lado, el documento cataloga y valora el conjunto de edificios y equipamientos existentes en Fuente del Jarro: 440 edificios y 500 empresas que suman 880 millones de euros de continente y 1.760 millones de euros por valoración del contenido.

Para Joaquín Ballester, gerente de Asivalco, "tenemos ante nosotros un diagnóstico muy importante de nuestra área empresarial, que nos señala problemas que ya conocíamos, pero también posibles soluciones a implantar para lo cual necesitamos tanto la implicación de las administraciones públicas como la colaboración de nuestros empresarios".