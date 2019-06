El PSPV de Massanassa pide al CHJ la limpieza del barranco a la altura de l'Orà

El PSPV-PSOE ha contactado con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para exigir la limpieza de la riba del Barranco a su paso por las casas del barrio de l'Orà.

El partido ha lamentado la inacción por parte del equipo de gobierno municipal y se ha dirigido directamente a la Confederación Hidrográfica por ser ésta la entidad propietaria de dicha riba colindante con el barrio. Según destacan desde las filas socialistas son muchas las personas que se han dirigido al Ayuntamiento por diversas vías, sin éxito, para pedir una solución ante la proliferación de la maleza y el aumento de plagas de animales y de mosquitos.

La portavoz Clara Quiles ha criticado la lentitud por parte del alcalde popular Paco Comes en actuar en una zona que sufre sistemáticamente el abandono y dejadez por parte del gobierno municipal.

"En el municipio vecino de Catarroja las ribas están limpias y se desbrozan constantemente. No entendemos porque en Massanassa el Ayuntamiento no consigue que nuestra riba presente un aspecto óptimo como el del otro lado del barranco. El alcalde no puede quedarse de brazos cruzados y dejar pasar los meses diciendo que eso es competencia de la Confederación", ha asegurado Clara Quiles.