Alfafar promueve unas fiestas del Barrio Orba en igualdad

L'Ajuntament d'Alfafar ha iniciado una nueva campaña para la prevención y la concienciación ciudadana contra las actitudes machistas, el acoso y las agresiones sexuales durante las próximas Fiestas del Barrio Orba de la localidad que tendrán lugar entre los días 5 y 14 de julio. Se trata de la segunda campaña que se pone en marcha en Alfafar para prevenir el acoso y las agresiones sexuales durante las fiestas.

Con consignas como "No seas cómplice, ponle freno al acoso", "Recuerda un NO es un NO, la mujer no es un objeto a conquistar" o "La fiesta es para disfrutarla: las actitudes machistas, racistas y homófobas no son bienvenidas" esta iniciativa busca la celebración de unas fiestas seguras, en igualdad y, también, mostrar el rechazo y tolerancia cero de Alfafar a cualquier actitud o comportamiento machista.

Entre las diversas acciones que recoge la campaña, l'Ajuntament d'Alfafar pondrá en marcha el próximo viernes 12 de julio en la plaza Poeta Miguel Hernández un Punto Violeta de información, atención y asesoramiento a todas las mujeres que sufran algún tipo de acoso o agresión sexual. Además de proporcionarles la guía y ayuda necesaria, se podrán realizar acciones de orientación y acompañamiento a los puntos sanitarios en aquellos casos que se requieran.

Además, a lo largo de la duración de la campaña, se repartirán folletos explicativos en los que se ofrece información y recomendaciones sobre cómo actuar ante cualquier tipo de acoso o agresión sexual, así como el contacto del Espai d'Igualtat de Alfafar, el 016 de atención a víctimas de violencia de género y los números de atención ciudadana de la Policía Local y de la Guardia Civil de Alfafar.

Esta campaña de prevención se suma a otras acciones y políticas de igualdad y prevención contra la violencia de género que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Alfafar en su firme compromiso con la igualdad de género y con el objetivo de erradicar comentarios, actitudes y cualquier tipo de violencia machista. Un objetivo que requiere de la colaboración de toda la ciudadanía de Alfafar y la realización de acciones para educar en igualdad.