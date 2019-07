Compromís plantea rebajar el precio de la Escuela de Verano

Las actividades de la Escuela de Verano municipal son fundamentales para la conciliación familiar durante los periodos vacacionales. Hay familias que no pueden recibir ayudas o exenciones por ayudas de emergencia porque su situación económica no es tan precaria pero que tienen muchas dificultades para poder pagar la escuela de verano.

Además las actividades de la Escuela de Verano empiezan en julio, el que provoca problemas para conciliar los últimos días de junio que transcurren desde la finalización del curso escolar al inicio de las actividades de la Escuela de Verano.

Existen antecedentes en el Ayuntamiento en que se ha considerado de interés general o por su valor social, que las tasas o precios públicos no cubren el gasto del servicio. Por eso, desde Compromís per Alboraia instamos en el Ayuntamiento de Alboraia a tomar una serie de acuerdos, que incluyen: que el alcalde de Alboraia o el regidor-a competente inicie un expediente para que los técnicos municipales modifiquen la ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio de la Escuela de Verano; que las modificaciones del ordenanza incluyan modificaciones en el periodo de prestación para que incluya los últimos días de junio y la reducción del precio general para toda la población, e introducir bonificaciones/descuentas a las personas que pueden tener una dificultad especial para pagar la Escuela de Verano: familias con más de un@ hijo@ matriculado-da; familias monoparentales y otras familias que se puedan encontrar en una situación económica complicada pero que por ingresos no pueden acudir a las ayudas de emergencia.